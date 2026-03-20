Més d'un miler de fidels celebren el tancament del Ramadà a Manresa
El Palau Firal i la mesquita de l'Aranya han acollit aquest divendres la cloenda de la festivitat
Gemma Camps/Regió7
Com en molts altres llocs de tot el món, Manresa ha estat testimoni aquest divendres del final del Ramadà. L'acte ha aplegat més d'un miler de fidels entre el Palau Firal, on han seguit el trencament del dejuni 600 persones, i la mesquita de l'Aranya, on se n'han aplegat 600 més, segons informació de les dues comunitats islàmiques que conviuen a la capital del Bages.
A Manresa, per una banda, hi ha la Comunitat Islàmica del Bages, que té la mesquita a l'antiga fàbrica de l'Aranya, que va passar de dir-se Al-Fath a Centre Cultural Islàmic de Manresa coincidint amb les obres que hi van fer. L'any 2003, la comunitat va adquirir una part de l'edifici de l’Aranya i el 2005 s’hi va inaugurar la primera mesquita de la ciutat. El juliol del 2023 es va fer una nova inauguració, després de les obres d'ampliació i adequació dutes a terme a la mesquita; l'any a sobre es va completar la regularització la condició de lloc de culte de la totalitat de l’espai propietat de l’associació.
Per l'altra banda, hi ha l’Associació Islàmica de Manresa, que es va traslladar de la mesquita de la Séquia a una nau industrial al polígon dels Dolors per guanyar espai. Hi caben 300 persones. La inauguració es va fer el setembre del 2024.
Què és el Ramadà?
El Ramadà se celebra durant el novè mes lunar i comença amb l’aparició de la Lluna en fase creixent l’últim dia de Sha'ban. Aquest 2026, el mes de Ramadà va començar el passat 18 de febrer, segons l’albirament lunar, i ha finalitzat aquest divendres, 20 de març. Depenent del lloc del món on es trobi la persona, el dejuni diari i les oracions comencen i acaben a una hora concreta sempre en funció de la sortida i la posta del sol.
Abans de començar el dejuni ('sawm'), els milers de milions de musulmans repartits per tot el món es lleven per prendre el suhoor, un àpat basat en llet, dàtils, sucs i te que precedeix el fajr, la primera de les cinc pregàries del dia. Un cop es pon el sol es realitza el maghrib (quarta oració), que posa fi al dejuni d’aquell dia. El més habitual és ingerir uns dàtils i una mica de llet després de la pregària per preparar l’organisme per al sopar, que sol consistir en una sopa (harira) amb llegums, carn de pollastre, vaca o xai, dàtil, espècies i pa àrab.
