Més de mig miler d’infants i joves participaran aquest dissabte en la trobada Lleure al carrer a Manresa
L’esdeveniment, organitzat pel Grup d’Amics del Lleure (GALL) amb el suport de l’Ajuntament, omplirà places del centre d’activitats i jocs
La cloenda serà a la plaça Major amb una rua de batucada a càrrec de Batrakes i l’actuació del grup d’animació infantil Sardines en Llauna
Regió7
Més de 500 infants i joves ompliran aquest dissabte, 21 de març, diverses places de Manresa per participar en la 12a edició de la trobada Lleure al carrer. La jornada està organitzada pel Grup d’Amics del Lleure (GALL) en col·laboració amb la regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de Manresa, que dona suport econòmic i tècnic a l’esdeveniment, i oferirà tota una tarda d’activitats lúdiques i educatives per reivindicar la importància de l’educació en el lleure a la ciutat.
El programa
A partir de les 16.00 h, els infants i joves, repartits per grups d’edats similars, es distribuiran per diferents espais del centre històric: la plaça de la Reforma, el parc de la Seu, la plaça Europa i la plaça Porxada. A cada ubicació es duran a terme diverses activitats i dinàmiques que els membres de cada centre i grup d’edat han estat preparant durant els darrers mesos. A continuació, a les 17.30 h, el grup de percussió Batrakes encapçalarà una rua de batucada que farà un recorregut per les diferents places per recollir els participants i acompanyar-los fins a la plaça Major. Finalment, a les 18.30 h, tindrà lloc la fi de festa amb l’actuació del grup d’animació Sardines en Llauna a la mateixa plaça Major, on faran ballar tothom a ritme de diferents cançons i danses en un acte de cloenda totalment obert a tota la ciutadania.
El teixit associatiu del lleure
La idea del Grup d’Amics del Lleure va sorgir el setembre de 2011 davant la gran quantitat d’entitats relacionades amb l’educació en el lleure que hi ha a Manresa. L’objectiu era crear un espai comú per agrupar-les un cop l’any, fomentar la cohesió i compartir recursos i experiències.
Actualment, formen part d’aquest teixit associatiu nou centres de la ciutat: AEIG Cardenal Lluch, AEIG Antoni Gaudí, AEIG la Salut, AEIG Cavall Bernat, Esplai Vic-Remei, Esplai Minuatx, Esplai Merlot, Esplai Can Cristu i Esplai SaFa.
Des de l’Ajuntament de Manresa es valora molt positivament l’existència d’aquestes entitats i la bona salut de què gaudeixen aquests moviments a la ciutat. L’educació en el lleure proporciona als infants i joves la capacitat d’incorporar valors tan essencials com la convivència, el respecte mutu, la solidaritat, la tolerància a la diferència i la sostenibilitat, a més de fomentar l’autoconeixement, l’expressió d’emocions i el desenvolupament de la creativitat.
Beneficis contrastats
Aquests beneficis estan avalats per les dades. Segons l’Enquesta de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, la participació social té una influència directa en el benestar del jovent. Els resultats mostren que entre la població jove que participa de manera activa en entitats i grups informals, només el 18,5% presenta un baix benestar mental, una xifra que es duplica (arribant al 35,6%) entre aquells que només participen en activitats extrainstitucionals.
Finalment, l’Ajuntament i l’organització volen fer valdre la gran tasca de tots els joves (caps, quel·les, monitors i monitores) que participen en l’organització d’aquesta trobada, així com reconèixer la constància i la dedicació que tot aquest jovent destina cada dissabte a la tarda de forma totalment voluntària i altruista per educar els infants de Manresa.
