La passera de Bufalvent de Manresa estarà tallada deu dies per treballs de millora del paviment
A partir de dilluns, s'habilitarà un itinerari alternatiu pel voral de la carretera BV-1225 per a vianants i bicicletes
La Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que dilluns vinent, 23 de març, es faran treballs de millora del paviment de la passera de Bufalvent, a la carrereta BV-1225 per sobre de la C-55.
Amb motiu d'aquesta actuació, que té una durada prevista d’uns 10 dies, es tancarà el pas de vianants i bicicletes per la passera i s'habilitarà un itinerari pel voral de la carretera BV-1225.
