Toni Lodeiro, referent en consum conscient i sostenible, obrirà aquest dilluns les Jornades Lacetània
La 40a edició, amb activitats adreçades a l’alumnat i al conjunt de la ciutadania, se celebrarà fins al divendres 27
La xerrada d'obertura tindrà lloc a la Sala 2000 de l’institut Lacetània a les 6 de la tarda i és oberta al públic
Aquest dilluns 23 de març començarà la 40a edició de les Jornades Lacetània amb una jornada oberta al públic que tindrà lloc a partir de les 6 de la tarda a la Sala 2000 de l’institut. L’encarregat de fer la ponència inaugural serà Toni Lodeiro, divulgador i formador especialista en consum conscient i estils de vida sostenibles. És autor del llibre Consumir menos, vivir mejor. Ideas prácticas para un consumo más consciente, que es va convertir en el manual de referència sobre el tema. Ha treballat amb els ajuntaments de ciutats com Barcelona, Madrid i Saragossa en l'elaboració d'estratègies d'impuls del consum responsable.
Prèviament a la ponència, es faran els parlaments institucionals que donaran inici a les jornades. Es preveu l’assistència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, els regidors Pol Huguet i Lluís Vidal Sixto, el director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Arnau Queralt, el president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Dídac Contreras, i la directora del Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània, Emma Moreno.
Els experts d'aquesta edició
Les Jornades s’allargaran fins el divendres 27 de març amb activitats adreçades a l’alumnat i també al conjunt de la ciutadania. Destaquen les xerrades de Gerard Pijoan, expert en economia social i cooperativa (dilluns 23 a les 11.30 del matí); Liz Massip, tècnica en economia social i solidària de l’Ajuntament de Manresa (dimarts 24 a les 10 del matí); Ramon Culleré, especialista en economia i autor de diversos estudis sobre la realitat social i econòmica del Bages (dimarts 24 a les 12 del migdia); Antonio Turiel, científic i divulgador expert en la crisi energètica (dimarts 24 a les 4 de la tarda); Cristina Casanova, especialista en la transformacó cap a models de negoci sostenibles (dimecres 25 a les 9 del matí), i Ricard Jornet, empresari i referent en restauració i turisme responsable i circular (dijous 26 a les 4 de la tarda).
Les jornades tenen per objectiu apropar l’alumnat a temes d’actualitat de la mà d’experts de sectors molt diversos i, a la vegada, obrir el centre a l’entorn i convertir-lo en un pol de coneixement. Durant la setmana, l’alumnat del Lacetània tindrà l’oportunitat de participar en tallers pràctics sobre reparabilitat, reducció de residus industrials i models de producció més eficients.
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa