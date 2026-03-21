La cooperativa Recer posa en funcionament nous serveis jurídics
En els propers mesos la cooperativa oferirà xerrades divulgatives obertes a la ciutadania sobre testaments, voluntats anticipades, herències o conèixer els tràmits legals pas a pas
Redacció
Més d’un centenar de persones sòcies de la Cooperativa Recer es van reunir aquest dissabte en motiu de la seva Segona Assemblea General Ordinària en què es va fer balanç dels dos primers anys de trajectòria de la cooperativa, presentar els resultats de l’últim exercici i es va parlar dels reptes de futur.
Des de la cooperativa expliquen que des del 2024 s’ha registrat un creixement de mig miler de noves incorporacions, un creixement paral·lel a l’acompanyament de 274 famílies. L’any d’inici va ser «l’any del desplegament operatiu i el 2025 ha estat l’any de la consolidació del projecte», assenyalen. Entre d’altres, s’ha ampliat la presència territorial, s’han reforçat aliances de l’economia social i solidària.
La nova etapa se centrarà en el desplegament de serveis jurídics que permetran realitzar els tràmits posteriors a la defunció i oferir assessorament legal i documental en qüestions vinculades a aquesta etapa vital. Aquests serveis es desenvoluparan en col·laboració amb bufets especialitzats. En els propers mesos la cooperativa impulsarà un cicle de xerrades, obertes a la ciutadania per donar a conèixer els tràmits legals.
