La cuina de pagès es reivindica des de Manresa com una tradició a preservar
Les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, d’aquest cap de setmana a la capital del Bages, han ressaltat en l'arrencada d'aquest dissabte la varietat i l’equilibri del menjar fet a casa davant l’auge dels precuinats i del producte fora de temporada
Evitar que es perdi la cuina tradicional, feta a casa i amb productes autòctons i de temporada. La preservació del que sovint es coneix com la cuina de l’àvia ha estat l’eix central amb què s’ha donat el tret de sortida, aquest dissabte, a la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, que fins demà porten al claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc prop d’una desena de propostes culinàries amb productors de renom, un mercat, un wine bar i un gastrobar. Són organitzades per Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires i l’Ajuntament de Manresa.
L’arrencada d’aquest dissabte al matí s’ha fet amb demostracions d’àpats de pagès i plats de cuina tradicional catalana, que han posat en valor la gastronomia local a base de productes extrets d’un entorn de pagès. Una cuina que històricament ha marcat la manera de menjar en aquest territori «i que no podem deixar perdre» amb alternatives de cuina ràpida i producte ja elaborat i de fora de temporada.
Ho apuntava el xef manresà de l’Espai Gastronòmic Lescola, Jordi Llobet, que ha realitzat el primer showcooking de les jornades juntament amb l’experta en cultura rural gastronòmica Maria Estruch, abans de les demostracions de la cuina de proximitat a càrrec de cuiners de Can Patoi, de Navarcles. D’aquest territori n’han destacat l’obtenció d’un producte variat, equilibrat i saludable tot l’any si se sap respectar què ofereix cada temporada.
«La cuina de pagès és una cuina d’aprofitament d’allò que en cada moment ens dona l’hort, el rebost i el galliner», apuntava Estruch, i a més, «és molt equilibrada perquè té els puntals bàsics de tota alimentació, des de les proteïnes, fins a les vitamines que ens aporten les amanides i les verdures, i també inclou la pasta, la patata o la fècula». També en destaca les seves virtuts saludables: «Abans la gent no tenia tant colesterol, i els additius de pagès eren la sal, el pebre l’all, o la ceba. Ara són els conservants».
«La gràcia és cuinar el producte quan és a l’hort», sosté Jordi Llobet seguint aquesta mateixa línia. «Ara tenim tomàquets tot l’any, però no té sentit menjar-te un tomàquet al gener perquè els millors són els de temporada, i el mateix passa amb la fruita o amb altres productes», afegia.
L’aposta per la 'pizza' nostrada
Entre altres plats, durant la demostració, Llobet ha elaborat una coca de recapte, que ha defensat com a producte propi però encara poc habitual a taula. «Des del moment que hi ha qui es menja com a mínim una pizza a la setmana en comptes d’una coca de recapte, [amb productes autòctons de pagès], vol dir que alguna cosa hem fet malament mentre que els italians ho han sabut vendre molt bé. Si hi ha pizzeries, també hi podria haver restaurants dedicats només a fer coques», ha reblat, i ha animat la gent que es fa una pizza a casa «a canviar el xip i provar de fer una coca».
El problema per mantenir la tradició de la cuina de pagès i feta a casa, han coincidit els dos, és la rapidesa amb què la societat actual viu el dia a dia. «El xup-xup vol estona», apuntava Estruch. «Abans, a les cases sempre hi havia la iaia que se’n cuidava, i ara cada cop hi és menys».
Ara bé, sovint també hi ha una falta de ganes, apunten, perquè hi ha opcions per no haver d’estar tant de temps a la cuina. «Abans, les dones de pagès [que eren majoritàriament qui cuinava] també tenien molta feina a l’hort, al galliner, a casa, i a cuidar els fills... No tenien pas més temps que ara, el que passa és que el dediquem a altres coses. De temps per cuinar, n’hi podria haver, només és qüestió de voluntat», sosté Estruch. Així mateix, apunta que «avui dia tenim tècniques que permeten que puguis fer en una estona el mateix que a les nostres àvies els costava molt més». Diu que «abans podia passar mig any des que es matava el porc fins que te l’acabaves menjant. Ara, ja no es va a matar el porc i el pots aconseguir en porcions. Tampoc no cal tenir un hort perquè pots comprar producte de proximitat que saps que ve de l’hort del costat». També destaca l’opció de congelar el menjar, més fàcilment que temps enrere.
Uns avantatges que també hi són a nivell de la restauració, diu Llobet. «Cada vegada hi ha més tècniques i maquinària que pot ajudar a fer elaboracions diferents». Posa d’exemple les coccions al buit, «i amb un resultat semblant o fins i tot millor».
Es perden els referents
Un altre aspecte a combatre, segons que apuntaven els dos experts, és el desconeixement creixent en cuina que sovint s’observa entre les noves generacions. D’una banda, «el pagès està en perill d’extinció», remarcava Estruch. «En 25 anys aquest coneixement ha afluixat molt, i part del jovent ja no coneix antigues receptes», lamentava.
I de l’altra, es perpetua la manca d’aquesta transmissió entre generacions a l’hora de treballar a la cuina. «Si a casa veus com es prepara un sofregit o un estofat, com es fregeix el fricandó o com es bullen els cigrons, ja tens molt de guanyat. Només l’olor, ja et crida l’atenció, i pot fer que n’acabis aprenent», apunta Llobet. En canvi, lamenta que «a les cuines d’algunes cases, sovint ja no se sent olor de res».
Malgrat tot, hi ha optimisme pel futur de la cuina de pagès: «S’ha de potenciar als restaurants, i després ja acabarà entrant a les cases», diu Llobet. «I si ho podem fer amb producte de temporada, encara millor, perquè ens arribarà el gust de debò», reblava Estruch.
Les Jornades Gastronòmiques continuaran aquest diumenge amb més demostracions i tastos. Destaca la del navarrès Vicente Ursúa, xef executiu del FC Osasuna, a les 11 del matí; i la de Maria Nicolau, Miquel Bonet i Damià Amorós, a 1/4 de 2.
