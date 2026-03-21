El xef manresà Jordi Cruz també cuina amb IA "per crear plats innovadors": unes postres inspirades en la primera aigua de colònia de la història
El cuiner ha compartit la recepta del plat a través de les seves xarxes socials
Ricardo Castelló
Jordi Cruz és un dels xefs més reconeguts d’Espanya, famós per l’exquisida cuina que elabora al seu restaurant ABaC. Gràcies a les xarxes socials, el xef manresà ha tingut l’oportunitat de compartir els seus consells culinaris i, recentment, ha revelat unes postres exclusives de l’ABaC inspirat en la primera aigua de colònia de la història.
El cuiner va començar explicant a TikTok, on té més de 600 mil seguidors, que "quan pensem plats per a l’ABaC utilitzem tots els mètodes creatius que coneixem. Últimament, utilitzem la IA".
En aquell moment, el propietari de l’ABaC va revelar què li va preguntar a la intel·ligència artificial: "Li vaig preguntar si hi havia algun perfum molt antic i que encara es pogués trobar. Em va parlar d’aquest perfum que va elaborar Farina el 1709".
Una de les coses que més li va cridar l’atenció va ser l’olor. "Ens vam adonar que tot el que conté la seva matriu aromàtica es pot traslladar a un plat, en aquest cas, a un postre", va reconèixer.
"Farina deia que el seu perfum olorava a un matí a Itàlia després de la pluja, que olorava a taronges, a llimones, a flors, i tot això ho traslladem a un plat en textures, en cruixents, en cruixents de flors, en daus de cidra…", va compartir. L’últim pas és senzill: "Acabem amb això que és l’aigua que conté quatre o cinc cítrics i a la qual destil·lem tots els aromes de les flors. Muntem aquest gelat davant del comensal, el congelem i acabem el postre amb ell".
"I perquè el comensal vegi que són molt semblants a nivell de sabor i d’aromes, acompanyem amb aquest perfum, que gràcies a Déu també es pot trobar", va assenyalar a TikTok.
Per últim, va voler deixar clar que degustar aquest postre, batejat com a Aqua Mirabilis, és com "assaborir un aroma i una part de la història".
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa