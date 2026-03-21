L’oficina per a afectats d’ocupacions a Manresa ha atès cent casos durant aquest mandat
És un espai adreçat a propietaris i veïns per poder donar informació sobre temes relacionats amb l’entrada il·legal a immobles, connexions fraudulentes a subministraments, danys i conflictes
El regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències, Jesús Alonso, va afirmar en el darrer ple municipal que l’Oficina d’Atenció a les Persones Afectades per Ocupacions Il·legals a Manresa ha atès fins ara gairebé un centenar de persones.
Concretament, van ser 15 persones el 2023, l’any d’inici del nou govern municipal d’ERC, PSC i Impulsem, 41 el 2024, 32 durant el 2015 i 5 des de principi d'any. En total, 92 persones, fins ara, aquest mandat. Alonso va facilitar aquestes dades per respondre la pregunta plantejada per la regidora del grup municipal de Fem Manresa Gemma Boix.
La regidora de Fem va recordar que el febrer del 2024 es va crear l’Oficina d’Atenció a les Persones Afectades per Ocupacions Il·legals, un espai adreçat a propietaris de petits immobles i als veïns amb l’objectiu d’informar sobre ocupacions il·legals i assessorar sobre què cal fer en aquests casos, tant en pisos de propietat com en immobles contigus.
Fem va demanar per la xifra de persones usuàries ateses per aquesta Oficina des de la seva posada en funcionament i quina valoració fa l’equip de govern sobre el funcionament i la necessitat d’aquesta Oficina fins al moment.
El regidor d’Habitatge va explicar que les 15 persones corresponents a l’any 2023 es van atendre quan encara no hi havia una estructura específica com a oficina per afectats per ocupacions il·legals. A partir de l’any següent la xifra va augmentar.
"Estem satisfets que la gent pugui acudir a un lloc específic "
Alonso va voler aclarir que l’oficina ofereix atenció presencial i telefònica que s’amplia amb gestions des del servei per a cadascun dels casos oberts. Així que el nombre total de gestions seria molt superior. Pel que fa a la valoració que fa l’equip de govern sobre el funcionament i la necessitat d’aquesta Oficina fins al moment, el regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències va dir que era «bona. Estem satisfets que la gent pugui acudir a un lloc específic per informar-se i tenir suport». Alonso va afegir que, generalment, quan les persones o famílies acudeixen a l’oficina és perquè han anat al jutjat i allà «s’han estavellat» contra la muralla legal. Alonso es va mostrar satisfet tant per la «densitat d’atenció» com pel servei que s’ofereix.
Una oficina inventada?
El grup de Fem Manresa va afirmar en el ple municipal del mes de març del 2024 que a la web de l’Ajuntament s’anunciava com a novetat una Oficina d’atenció als afectats per les ocupacions il·legals sense que els constés que existís dita oficina.
La regidora Roser Alegre va demanar que si el suport a afectats per ocupacions ja es donava des de l’Oficina d’Habitatge «per què carai ens hem d’inventar el nom d’Oficina d’atenció als afectats per ocupacions il·legals? Demano si el govern és conscient del que està fent decidint crear, encara que sigui a nivell de títol, aquesta oficina». L’alcalde Marc Aloy va assegurar que el govern prenia nota i que, efectivament, «no és una nova oficina. És la mateixa oficina amb els mateixos treballadors i, probablement, el que passa és que està mal escrit». Segons Aloy, el que hi hauria d’haver és un enllaç per fer arribar queixes o preocupacions sobre ocupacions. «Ho revisarem», va dir.
