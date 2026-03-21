Més de 650 persones visiten l’Anònima rehabilitada aquest cap de setmana
La visita que ha encetat les portes obertes ha reunit unes 27 persones i ha impressionat els assistents
Aquest dissabte al matí l’Anònima de Manresa ha obert les seves portes al públic per primera vegada des del 2015. Durant el matí d’avui i de demà hi ha programades visites a l’edifici reformat des de les 10 del matí fins la 1 del migdia. La primera visita ha arrencat amb el primer grup, de més de 25 assistents, en què al vestíbul de la nau petita s’ha projectat un vídeo sobre l’electrificació de la ciutat. A partir d’aquí, el grup ha recorregut els diferents espais de l’edifici: la sala del cel obert a la planta baixa, la primera planta i fins arribar a la segona, on antigament hi havia una sala de reunions i un arxiu. El recorregut ha continuat fins al subterrani i ha sortit per les antigues carboneres, on s’han reforçat pilars i columnes.
Durant la visita, l’alcalde de Manresa Marc Aloy ha destacat que aquesta primera fase de rehabilitació ha deixat l’edifici “enllestit” estructuralment, però ha avançat que a l’estiu començaran les obres de la segona fase. Aquesta inclourà la construcció d’escales d’emergència, la finalització de la façana i algunes divisòries interiors, tot i que ha remarcat la voluntat de mantenir els espais. L’objectiu final és convertir l’Anònima en la seu de l’Agència de Desenvolupament Local, ProManresa, de serveis municipals vinculats a l’ocupació, l’emprenedoria i el teixit econòmic. Un centenar de treballadors s’hi traslladaran per centralitzar serveis que actualment es troben repartits en diversos equipaments de la ciutat. “Esperem que d’aquí a un any ja estigui finalitzada tota l’obra i pugui començar a funcionar després de 12 anys”, ha afirmat Aloy.
Francesc Comas, del Centre d’Estudis del Bages, ha posat en valor que la rehabilitació ha mantingut l’estructura i el paviment originals. Segons ell, recuperar aquest tipus de patrimoni “té un gran valor per a la ciutat i contribueix a reforçar l’autoestima col·lectiva”. Ha recordat que, al segle XIX, Manresa era la cinquena ciutat industrial de Catalunya amb serveis com el gas, l’electricitat, el tren i el telègraf. “Es va passar d’una societat preindustrial a una societat industrial, i Manresa va ser capdavantera”, ha assenyalat.
Les valoracions dels assistents han estat molt positives. Anna Maria Pons, veïna de Manresa, ha explicat que ja havia vist l’edifici el 2015 quan “estava tot ensorrat”, i s’ha mostrat sorpresa per la transformació. En la mateixa línia, en Martí, arquitecte, ha valorat especialment la iniciativa de donar a conèixer el patrimoni local. “És molt interessant que l’Ajuntament ho mostri perquè el jovent puguem conèixer la història i veure com es donen nous usos a edificis que han estat tan importants”. També ha destacat que el projecte aconsegueix “fer funcionar l’espai de nou sense deixar perdre la història”.
L’alcalde ha subratllat la importància de la recuperació del patrimoni industrial. “És un exemple clar de reivindicació del patrimoni, però no és l’únic cas”. En aquest sentit, ha recordat projectes com la Fàbrica Nova –destinada a usos universitaris– i la futura rehabilitació de la Fàbrica dels Panyos, que aquest 2026 celebra els seus 200 anys. També ha remarcat el simbolisme d’aquest any per a la ciutat, coincidint amb el centenari de la Fàbrica Nova, inaugurada el 1926 amb la presència del rei Alfons XIII.
El projecte de rehabilitació, liderat per l’arquitecta Meritxell Inaraja Genís, rebrà més de 650 visitants durant aquest cap de setmana. La reforma ha incorporat criteris d’eficiència energètica, com un pati de llums i una doble façana que permet regular el clima de manera natural, tot i que es complementarà amb sistemes de climatització. A més, s’ha instal·lat un ascensor que connecta totes les plantes, mentre que elements originals com l’escala, els graons, la barana i els paviments s’han conservat. Encara queda pendent la rehabilitació de la fusteria exterior.
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El Govern valora aplicar al Berguedà un model publicoprivat per desdoblar i gestionar la carretera C-16
- Vaga de mestres a Catalunya, en directe: segueix els talls de trànsit i les protestes
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- La gruta que amaga la Lurdes berguedana: un santuari de 150 anys en un racó únic del Berguedà