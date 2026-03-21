Saps qui formava part de la primera junta d'accionistes del teatre Conservatori de Manresa?
La creació d’una societat i uns pactes amb l’Ajuntament que establien que el teatre era de propietat municipal van permetre començar la seva construcció l’any 1876
Després de molts anys de diferents usos i ocupacions, el 18 d’octubre de 1870 es publicava un document de bases per a una «suscripción voluntaria para construir un teatro en la ciudad de Manresa» que establia que «el teatro se construirá en los claustros de Santo Domingo, en un terreno anexo a las escuelas de instrucción publica que hoy allí existen».
Per a la construcció del teatre es preveia la formació d’una societat amb tres tipus d’accions. Les d’un valor de cinquanta duros que donaven dret a una cadira de primera classe en totes les funcions líriques i dramàtiques i pagar la meitat del preu de l’entrada; unes segones accions de quaranta duros amb dret a cadira de segona classe i els mateixos drets i una tercera categoria de trenta duros amb butaca de tercera classe. I si es compraven sis accions es tindria dret a llotja. En cas que la demanda fos superior a l’oferta se celebraria un sorteig públic entre tots els accionistes.
En les bases, s’especificava en el punt novè que «la Junta fijará el número de los accionistas necesarios para la construcción del conservatorio y la diferencia de precio en las acciones comenzada la obra».
El 1872 la Diputació de Barcelona va autoritzar la constitució d’un Conservatori de Música i Declamació. De tota manera, el projecte va quedar aturat durant gairebé cinc anys.
El 1876 es va reprendre, ara de manera definitiva, el projecte de transformació del claustre del convent en Conservatori. De tota manera, les referències al teatre s’ometien perquè l’estat no reclamés un ús inadequat de les funcions originals de cessió de l’edifici. Les obres van començar a finals d’octubre, però varen ser aturades al cap d’un mes. Van continuar més tard amb molta activitat.
La creació de la junta d’accionistes i uns pactes amb l’ajuntament que establien que el teatre era de propietat municipal, però se cedia a una junta perquè s’encarregués de la seva explotació i manteniment, van permetre començar l’obra.
Els Acords Municipals del 25 d’agost de 1876 – ara fa cent cinquanta anys- recullen les onze condicions que va posar l’ajuntament a la Junta Directiva de la Societat per a construir un Conservatori de Música i Declamació.
La junta, que es va constituir el 4 d’abril del 1878 i amb un capital inicial de 197.000 rals, va vendre accions de 1.000, 800 i 600 rals. La societat estava formada per 110 socis i hi trobem, entre d’altres, la major part dels noms de la burgesia local, com Manuel Oms, Francisco Basomba, Prudencio Comellas, Bernadino Alcañiz i Ignacio Sostres, entre altres. Les obres van començar el 1877 i van tenir un cost de 274.361 rals.
Era un teatre que seguia el model italià, denominat sala alla italiana, que és característic de la tipologia de teatre burgès. Està format per una platea, amb una planta en forma de ferradura i quatre pisos –en l’estructura original tres- de llotges les dues primeres i amb una caixa escènica que ocupa l’antiga ala nord del claustre.
Tot el teatre –excepte l’escenari - ocupa l’espai interior del claustre, el que en deien la ‘lluna del claustre’.
L’entrada original donava al futur passeig, un espai simbòlic de la burgesia industrial i el teatre n’era un dels màxims elements d’oci i de mostra d’aquesta nova classe social que tenia el poder.
El teatre Conservatori va ser construït per l’arquitecte sallentí Josep Torres Argullol amb decoracions d’Andreu Molleví Molins i amb Celdoni Portella Torra com a mestre d’obres.
La nit del 9 de novembre del 1878 es va inaugurar el Conservatori amb la representació d’Un Drama Nuevo (de Manuel Tamayo i Baus) i la comèdia La Novia del General, a càrrec de la companyia castellana d’Adelardo Rodríguez. També hi va actuar l’orquestra dirigida pel mestre Vallès i es van recitar poemes al·lusius a l’acte. L’endemà, es va representar el drama Juan Tenorio i la primera funció en català es va representar el 30 de gener del 1879 i amb l’obra Els de fora i els de dins.
Des d’aleshores fins avui ha estat un dels principals teatres de la ciutat.
