El barri del Poble Nou viu amb èxit la festa gegantera anul·lada fa un any
Aquesta vegada, el bon temps ha permès celebrar la trobada, que s'ha fet aquest diumenge amb les mateixes colles que s’havien convidat el 2025
El barri del Poble Nou de Manresa s'ha pogut treure aquest diumenge l’espina que duia clavada des de l’any passat, quan el mal temps va obligar a suspendre la trobada gegantera amb què commemorava el seu 35è aniversari. Aquesta vegada, el sol ha acompanyat durant tota la cercavila del matí i fins a la ballada final del migdia a la plaça Mossèn Vidal, i ha estat tot un èxit de participació.
Hi han participat les sis colles que s’havien convidat l’any passat, i que han acompanyat als gegants amfitrions. La resta venien de la mateixa ciutat de Manresa, de Palamós, de Montblanc, de Montornès del Vallès, de les Garrigues i de l’Arboç, en una jornada que, al cap i a la fi, també ha servit per commemorar els 35 anys de trobada, però en lloc de fer-ho pel començament, s'ha fet pel final, apuntava el president de l’AV del Poble Nou i cap de la colla gegantera, Valentí Serra.
Aquesta trobada era un dels actes de la festa major del barri, que se celebra cada any pels volts de Sant Josep. Aquest diumenge també hi ha hagut el mercat artesà i de comerç al carrer Sant Josep, així com la tradicional botifarrada i els escacs a l’aire lliure. A la tarda, en canvi, no s'ha fet cap activitat.
Enguany, bona part dels actes es van concentrar en la jornada de dissabte, amb una bona afluència, tant en els inflables que es van muntar per a la mainada, al matí, com a la xocolatada de la tarda, o al ball de Festa Major amb el duet Solistes del vespre.
Diumenge que ve tindrà lloc la 21a trobada de Motos durant tot el matí.
