Entrevista | Gemma Rubí Casals Catedràtica d’Història Contemporània a la UAB, especialista en corrupció política
«Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
Doctorada ‘cum laude’ en un dels centres més prestigiosos de París, Gemma Rubí Casals té un currículum acadèmic aclaparador que l’ha portada a ser una autoritat en la història de la corrupció a l’Espanya contemporània, un tema que ha posat al microscopi, precisament, a Manresa, la seva ciutat.
Pierre Vilar ha estat una de les màximes autoritats en història de Catalunya. Vostè el va tenir de professor a París. Com era tractat de prop?
Per a mi va ser una experiència fabulosa. Vaig anar a classes de la seva assignatura sobre nacions i nacionalisme el darrer semestre que la va donar abans de retirar-se, i em va dirigir el treball de recerca. Em citava a casa seva, per on desfilaven tota mena de personalitats. Li feia molta gràcia tenir alumnes catalans i em deia coses en català. Ja era molt gran, però encara tenia tot el carisma.
Per què s’ha anat especialitzant en el tema de la corrupció política?
Sempre m’ha interessat molt com funciona la política i com s’exerceix el poder, i vaig anar veient que, aquesta part fosca, la historiografia l’havia naturalitzat: com si, pel fet de ser Espanya un país catòlic, fos una cosa normal. Per tant, era una història no explicada que em donava l’oportunitat d’estudiar-la.
Com funcionava el XIX i el XX?
Hi havia corrupció electoral i clientelisme, que són dues coses que van de la mà però no són el mateix. Formaven una manera d’entendre la política que ho impregnava tot. El sistema es basava més en les famílies i en les persones que en grups organitzats amb programes polítics clars. Hi havia ideologies, però el factor personal pesava més.
La corrupció és un comportament humà natural?
No ens ho plantegem així. Pot ser que estigui vinculada a la condició humana, però fugim de considerar la corrupció una tara cultural o un fruit de l’endarreriment tipus ‘Spain in different’, que ha donat lloc a un llarguíssim corrent regeneracionista. El que ens plantegem és el per què. I té a veure amb els sistemes de governança. Els poders han d’estar repartits, s’han de vigilar entre sí, com estableixen, per exemple, els ‘checks and balances’ dels Estats Units. De fet, sense separació de poders ja no tenim una democràcia.
El pitjor grau de corrupció en un país es dona quan pots subornar el policia perquè no et posi una multa, per exemple?
Això és el que se’n diu ‘petty corruption’, el petit suborn, que és molt habitual a Amèrica Llatina o a Europa Oriental. Es una via per accedir a serveis públics. Això i un nivell de corrupció integral no sempre van junts. Depèn. A Espanya, per exemple, a mitjan segle XIX es pot parlar literalment de captura de l’Estat per part d’un grup d’empresaris que el proveeixen de bens i serveis en un règim de quasi monopoli. Fins i tot la mare d’Isabel II hi tenia una participació abusiva. Tant, que va ser un fet criticat i denunciat. La denúncia de la corrupció també pot ser una manera de fer política, fins i tot en una dictadura.
Hi ha un període especialment corrupte?
Sí, les dues dictadures del segle XX, clarament. Primo de Rivera i Franco. La corrupció va campar. És curiós que el primer que va fer Primo de Rivera va ser, precisament, una campanya moralitzadora, regeneradora, contra els vicis de l’administració i els funcionaris que no anaven ni a treballar. ¡I ho feia ell, que va aconseguir que els jutges tapessin l’escàndol de la seva amant embolicada en temes de drogues!
Franco va estar a la seva alçada?
I tant! Per exemple, amb la manera com va fer la fortuna. Es va lucrar ja abans que acabés la Guerra Civil. Va ser un depredador. I recordem els ‘pelotazos’ de la Costa del Sol, que van ser un festival, amb el seu germà implicat en tota mena de tripijocs bruts. A banda que el sistema funcionava a base dels endolls, el favoritisme, els favors... Tot això és clientelisme, i ha quedat molt incrustat a l’imaginari popular.
Durant dècades hi va haver un torn entre conservadors i liberals amb eleccions falsejades. Com funcionava, i per què tantíssima gent acceptava participar-hi?
El partit que li tocava havia de preparar les eleccions i guanyar-les. Hi havia una institució que es deia l’encasellat, que consistia que cada districte havia d’assegurar la majoria del partit que organitzava la votació, i per fer-ho es desplegava un muntatge per inventar vots. Hi havia llocs on els votants havien votat per ordre alfabètic! Era un entramat molt complex amb molta gent implicada perquè era útil. El petit funcionari que hi participava ja veia que no estava bé, però la política passava per les relacions personals, per la lleialtat entre el patró i el client. Això ha creat un pòsit, evidentment. La idea que ‘fan el que volen amb el meu vot’ ve de molt enrere.
Com anava tot això a Manresa en concret?
Com a qualsevol altra ciutat industrial en una comarca agroindustrial. Als pobles el vot era molt manipulable pels amos de les grans pairalies. A Manresa era més difícil, però no tant com a Barcelona. Era una ciutat petita i amb una elit dirigent també petita. Principalment grans fabricants, però també hi ha una certa presència de republicans de classe mitjana que tenien representació a l’Ajuntament. I molt pocs votants. A mitjans del XIX votava un 0,8% de la població. Després el cens va anar creixent. El 1890, amb el sufragi universal masculí ja arriba a un 24%.
Política a banda, la societat de finals del XIX era corrupta?
Hem de procurar no veure-ho amb els ulls d’ara. Un comportament es considera corrupte en funció de la tolerància de cada època. Era una societat corrupta que, en determinats moments, era molt crítica amb la corrupció. Això també passa ara: durant les retallades de la crisi d’aquí, la gent era molt més sensible perquè ho estava passant malament. Tothom tenia clar que la política era cosa d’una minoria i no era neta. L’Estat de dret en aquella època era bastant una pantomima. Ara de vegades també, però llavors més! Si els primers que havien de fer complir l’Estat de dret feien allò de «per al meu amic la llei, i per a l’enemic, el reglament», era difícil creure’s la democràcia.
Ara el nivell de netedat a Catalunya o Espanya seria comparable al dels altres països d’Europa occidental?
Més o menys. Hi ha àrees com la contractació pública, el finançament de partits o la concessió de subvencions on encara hi ha diferència. Les dades de Transparència Internacional, que ens indiquen la percepció dels ciutadans, ens diuen que a Espanya està empitjorant. Els informes del GRECO fa temps que renyen l’Estat espanyol per les conductes corruptes a la cúpula del poder judicial. Quan s’anuncia que es farà un esforç de transparència dura quatre dies. I per què? Segurament, perquè a molta gent ja li va bé que sigui així. També criden l’atenció, per exemple, coses com la Llei de Secrets Oficials franquista, de 1968, que ara es diu que s’hauria de revisar; ens hauríem de preguntar perquè en tot el temps que ha passat no s’ha modificat. Per què hi ha d’haver secrets oficials? Aquest també és un tema que s’hauria d’explicar i que està connectat amb la falta de transparència de la política.
Per què la corrupció dels partits no es paga més a les urnes?
Ah, la gran pregunta. Però a Catalunya sí que l’hem castigat. La de CiU, molt. Jordi Pujol ha estat defenestrat d’una manera implacable. Jo això no he vist càstigs així a l’Estat espanyol. Suposo que la percepció continua sent que «corrupte per corrupte, que siguin els meus».
Té solució?
No ho sé, però jo hi aspiro. Tota la recerca que fem intenta ajudar-hi. Sóc una idealista! Hem de voler democràcies més sanes. És molt difícil, i més ara que hi ha l’amenaça dels populismes de dreta, però hem de lluitar. I en això sí que els ciutadans hi tenim una responsabilitat.
Què s’hi pot fer?
No hi ha varetes màgiques, però caldria molta més consciència ciutadana i més mobilització. Els governs són un mirall del que som nosaltres. En som corresponsables. La posició còmoda de quedar-se a casa no ens portarà enlloc.
La majoria d’estudiants universitaris no saben què és el 23-F. Això no hi ajudarà.
La caiguda de nivell dels estudiants és evident. Es nota sobretot en les dificultats que tenen per entendre el que llegeixen o per redactar d’una manera correcta quan ja són a la Universitat. La incorporació de mòbils i la distracció permanent fa que no llegeixin res, i sense llegir falla tot. Potser els pares no hi ajuden prou. Els nòrdics estan traient els mòbils de les classes i obligant els alumnes a prendre apunts. En el fons, estem patint unes tendències pedagògiques una mica ingènues, que pretenen que els nens aprenguin divertint-se i negligeixen l’ús de la memòria, que és essencial.
Els quatre cantons
Amb tanta política en la seva vida, no l’ha temptat mai provar-la?
Sí, però hauria hagut de deixar de banda el món acadèmic, que és la meva passió.
Tothom té el que es mereix?
Sí..
Millor qualitat i pitjor defecte.
Força de voluntat, i tendència a la dispersió.
Quant és un bon sou?
El que permet cobrir les necessitats vitals fins a final de mes.
Nota pressió estètica social?
Sí.
El seu llibre preferit.
«El príncep», de Maquiavel.
Una obra d’art.
La pintura impressionista..
En què és experta?
En fer classe.
Què s’hauria d’inventar?
Un civisme profund i militant.
Déu existeix?
No ho sé.
Amb quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar?
Napoleó.
Un mite eròtic.
James Dean.
Acabi la frase. La vida és...
Un privilegi.
La gent de natural és bona, dolenta o regular?
Bona.
Faci un paradís amb tres ingredients.
Aigua, pa i amor.
Un lema per a la seva vida.
Intentem que la vida sigui senzilla.
Una vida a l’Acadèmia
Maria Gemma Rubí Casals va néixer el 20 d’abril de 1963 a Manresa, filla del Francesc i la Maria Teresa, botiguers. Té quatre germans, dos ja desapareguts. Té parella i tres fills, l’Arnau, la Clara i l’Irene. I un gos, el Thor. De petita va fer ballet clàssic i de jove va jugar a bàdminton com a una afició més. Va estudiar a les acadèmies Balmes i Lacetània, a l’institut Lluís de Peguera, i es va llicenciar en Història a la UAB. També es va treure el títol de professora de català i, més endavant, la llicenciatura en Polítiques i Sociologia. Va estudiar amb Pierre Vilar a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, on el 2003 es va doctorar ‘cum laude’ amb la tesi «El món de la política a la Catalunya urbana de la Restauració. El cas d’una ciutat industrial: Manresa»
Va tenir la primera feina com a correctora a Regió7, al començament dels vuitanta. Del 1994 al 2001 va ser professora a l’Escola de Gestió i Administració Pública de la FUB. També ha donat classes a la UOC. És professora a l’Autònoma des del 2004, on va esdevenir Catedràtica d’Història. Hi coordina el grup de recerca sobre Política, Institucions, Identitats i corrupció, fundador de l’única xarxa temàtica europea sobre la història de la corrupció, amb un equip internacional. Ha publicat una quinzena de llibres, en solitari i com a editora. Recentment, com a editora, «Money, Politics and Corruption in Modern Spain»; «Las sombras de la transparencia. Secreto, corrupción y ‘estado profundo’ en la España contemporánea» i «Investigar la historia de la corrupción».
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El Govern valora aplicar al Berguedà un model publicoprivat per desdoblar i gestionar la carretera C-16
- Vaga de mestres a Catalunya, en directe: segueix els talls de trànsit i les protestes
- La gruta que amaga la Lurdes berguedana: un santuari de 150 anys en un racó únic del Berguedà