La Cursa de la Dona de Manresa pren el nom “Memorial Txell Fusté”
Mil persones s’han aplegat aquest matí a la plaça de les Oques per homenatjar la desapareguda muntanyista manresana i córrer la cursa per la igualtat de gènere
La plaça de les Oques de Manresa s’ha tenyit de verd aquest matí en una edició especialment emotiva de la Cursa de la Dona, que a partir d’aquest any adopta el nom de Memorial Txell Fusté. Amb un total de 1.000 participants -unes 700 dones i uns 300 homes- la prova ha tornat a demostrar el seu caràcter popular, inclusiu i familiar, però també ha estat marcada per un sentit homenatge que ha emocionat corredors i espectadors.
Abans de l’inici de la cursa, s’ha viscut un dels moments més colpidors del matí. Un centenar de globus verds, el color preferit de la Txell Fusté, s’han enlairat cap a un cel blau i assolellat mentre sonava una música especial en el seu honor. A sobre l’escenari, la família de la Txell, i la seva germana, Montse Fusté, ha dedicat unes paraules que han fet caure alguna llàgrima als espectadors de la cursa que eren davant de l’escenari: “Si jo no hi soc, no t’aturis, tot anirà bé. El camí fet us ajuda a superar entrebancs. Respireu fons, el secret és estimar i donar valor. Namasté”.
Amb els corredors ja preparats a la línia de sortida, l’acte ha donat pas a una cursa d’aproximadament 5 quilòmetres i 59 metres de desnivell, amb sortida i arribada a la mateixa plaça. El director de la cursa, Esteve Camps, ha valorat molt positivament la jornada. “És la cursa de tothom, la cursa de Manresa, la cursa de la gent. Hi participen famílies senceres, adults i canalla, i ens encanta que la gent s’aboqui als carrers de la ciutat per saludar els corredors”. Camps també ha afirmat que “es diu la Cursa de la Dona, però està oberta a homes, dones, persones amb discapacitat o amb diversitat funcional”. Precisament, en aquesta 10a edició, hi ha participat l’Aura i la Nina, dues nenes amb discapacitat que quan han arribat a la meta han rebut un fort aplaudiment.
Més enllà de la competició
No tots els 1.000 participants hi eren per córrer o per competir. La Keo, l’Elena, la Glòria, la Jèssica, la Fidela, la Maria i l’Antònia són un grup de dones que queden un o dos cops per setmana per anar a córrer. Tot i que entrenen i fan esport sovint afirmen que aquesta cursa la fan “per estar juntes i passar-ho bé, anem al nostre ritme i a gaudir”.
La jornada ha anat més enllà de la competició esportiva. A les 10 del matí, després que finalitzés la cursa infantil, la plaça ha acollit una sessió de zumba. I després de la cursa, l’ambient festiu ha continuat amb actuacions de les Vilatukades -que han anat tocant al llarg del matí- i exhibicions del grup Esmi Jumping Club i de School of Dance.
Els guanyadors
Abans de l’entrega de trofeus, s’ha lliurat també el primer Premi Txell Fusté, que ha recaigut en la nedadora artística manresana Meritxell Ferré.
Categoria Masculina:
- Abel Ortega Carrasc que ha arribat en 16 minuts 42 segons
- Oriol Massaneda i Iker Ortega Castro han arribat junts al minut 7 i 52 segons
- Pau Vázquez Vilardell ha arribat als 18 minuts i 29 segons
Categoria Femenina:
- Anna Vadillo Jiménez que ha fet 20 minuts i 25 segons
- Xènia Ortega Castro amb 21 minuts 34 segons
- Ania Tàsies amb 21 minuts i 42 segons
