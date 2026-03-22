Júlia Marruecos, tècnica de qualitat i control sanitari d'Aigües de Manresa: «Beure de l’aixeta a Manresa és molt segur perquè hi ha molts controls»
Una visita guiada a la planta potabilitzadora de Can Font mostra el procés de tractament que garanteix el consum de l’aigua que ve de la Séquia i arriba a les llars
L’aigua de boca a Manresa és sana, de qualitat, i perfectament comestible. Així ho confirma el personal tècnic que es cuida de tractar-la per garantir-ne el consum, i que aquest diumenge ha mostrat tot el procés que se segueix amb una visita guiada a l’Estació de Tractament d’Aigües Potables (ETAR) de la ciutat, o sigui, a la planta potabilitzadora que hi ha l’àmbit de Can Font, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua. Ho organitzaven Aigües de Manresa i el Parc de la Séquia.
Han calgut prop de dues hores per poder observar amb amplitud les tècniques i els passos que se segueixen per potabilitzar l’aigua que hi arriba, provinent de la Séquia i emmagatzemada al Parc de l’Agulla, i que després es distribueix a les llars. I no només a les de la ciutat, sinó que s’abasteixen 12 municipis més del Bages i el Moianès, en una àrea d’uns 130.000 habitants. En tot aquest procés «l’aigua passa tants controls, que quan surt de l’aixeta és absolutament segura per al consum», apuntava Júlia Maruecos, tècnica de qualitat i de control sanitari d’Aigües de Manresa. «L’únic que podria molestar és el gust, però és qüestió d’acostumar-s’hi», afegia. I si convé, es deixa reposar o es posa a la nevera per rebaixar el gust del clor, afegien els tècnics.
En aquesta planta s’hi tracten uns 19.000 m3 d’aigua diària, que passen per tot un seguit de fases de neteja i potabilització que n’asseguren la qualitat a les llars. A grans trets, hi ha una primera desinfecció amb clor o diòxid de clor, es mira el pH, es passa per un procés de decantació per separar l’aigua dels fangs i, finalment, l’aigua es transporta cap als filtradors de sorra per acabar-la de purificar amb un sistema d’injecció d’aire i de bombolleig. D’aquí, passa als dipòsits d’aigua filtrada, on s’afegeix un hipoclorit final, i es distribueix per la xarxa després d’una analítica que asseguri que s’ajusta als paràmetres sanitaris i de qualitat exigits.
«Tenim l’aigua molt controlada, i fins i tot els caps de setmana venen companys a comprovar-ne els paràmetres», explicava el coordinador de tractament i telecontrol d’Aigües de Manresa, Valentí Espejo. «Si d’aquí, l’aigua surt bé, difícilment s’acabarà espatllant a la xarxa», afegia, si bé també s’hi fan controls per garantir que és bona. I és que, més enllà de les fases de tractament previ, les analítiques al laboratori també són un element clau del procés. S’hi analitzen unes 13.000 mostres anuals (unes 50 de mitjana per dia), però la freqüència dependrà de cada cas. La quantitat de clor, per exemple, s’avalua cada dia, i si convé més sovint, mentre que el nivell de terbolesa, se sol analitzar un cop per setmana. També es mira que no hi hagi bacteris ni contaminació del sòl amb nitrits, sulfats o altres sals, i també els nivells de pH, entre altres.
Bona part d’aquest control se segueix des d’una sala informatitzada, on es pot saber en temps real l’estat dels dipòsits o els nivells de terbolesa que hi ha, entre altres coses, amb un sistema que funciona totes les hores i tots els dies de l’any. El sotsdirector tècnic d’Aigües de Manresa, Sergi Grau, explicava el procés de digitalització que s’està impulsant amb una ajuda dels fons Next Generation i que, entre altres coses, permet incorporar sensors, sistemes de telecontrol i eines d’anàlisi de dades per millorar l’eficàcia del sistema i la detecció de possibles incidències.
