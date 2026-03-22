Un recorregut per les peces del Museu del Barroc de Manresa mostra què es menjava als segles XVII i XVIII
L'art exposat a les dependències del museu dona fe de com la diferència de classes també es visualitza en els àpats de l'època, en què començaven a arribar productes d'Amèrica
Descobrir què menjaven i com ho feien en l'època moderna, als segles XVII i XVIII, i què ha canviat respecte l'actualitat. És l'objectiu de les visites guiades en clau gastronòmica que es van fer ahir, i que es repetiran aquest diumenge les 11 del matí, al Museu del Barroc, de Manresa, en el marc de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià que se celebren aquest cap de setmana a la capital del Bages.
El recorregut per l'interior del museu es fa de la mà de la historiadora Marta Sànchez, que va relatant la riquesa barroca que s'hi exposa, però ara amb un afegit: explica quina era la base de l'alimentació de l'època a partir de la identificació de peces que ho reflecteixen.
La base culinària del Barroc "és molt arrelada a la tradició medieval", explicava, però evoluciona amb l’arribada cada cop més abundant de productes provinents del comerç amb Amèrica. «Era època de canvis, i també hi va haver canvis en la gastronomia», deia la guia. I sort d’aquesta comercialització que arribava de fora perquè «va ser una època complicada» pel que fa a la producció pròpia, amb «grans sequeres, i plagues d’insectes que destruïen els camps». Uns camps i uns conreus que havien anat guanyant terreny, fins i tot cap a zones de muntanya, per donar resposta al creixement demogràfic.
En gran part, la introducció del nou producte es veu en els exvots, que són «una bona mostra d’escenes de la vida quotidiana», i alguns són testimoni de l’arribada d’aquests productes de fora, explicava Sànchez. El comerç amb Amèrica va portar el tomàquet, «que va permetre fer els primers sofregits», el pebrot, «per a la samfaina», i també la patata, la mongeta i el blat de moro, «que en zones de muntanya com el Solsonès o el Berguedà, sovint s’escairava per fer-ne sopes».
Diferència de classes
La visita mostra la diferència que hi havia entre què menjava la classe baixa, i les classes mitjanes i altes, i d’això també en deixa constància l’art barroc. Per exemple, es veu en les pintures de bodegons, obra d’Antoni Viladomat. S’hi mostren àpats amb verdures com la coliflor, les carbasses, els carbassons, les cebes, els alls, o els ous, i també s'hi veuen sardines. En altres, l’aviram, amb cabassos plens de perdius, i carn de caça diversa, és un reflex de què menjava la classe alta. «Amb tanta carn, sovint patien de gota», assegurava Sànchez.
Pintures més grans també mostren aquestes diferències, amb postres a base de dolços, bunyols, neules, i grans banquets de la classe alta. A l’altre extrem, el blat és un dels elements que més apareix, per fer farinetes, o pa, que la gent més pobra «es feia a casa i l’anaven a coure al forn del senyor», explicava la guia. També es feien el vi «de petites terres on conreaven vinyes» i, no en va, el raïm era una de les fruites més freqüents. Un quadre anònim de Manresa és el reflex d’aquest treball al camp, perquè mostra la ciutat envoltada de conreus, zones de regadiu per cultivar hortalisses, i terrenys amb arbres fruiters. També abundaven els llegums, mentre que el peix «era fresc a les zones costaneres, i salat a l’interior».
Viladomat també és l’autor de l’«Àpat de sant Francesc i santa Clara al convent del àngels», una pintura que ensenya com «als monestirs tampoc els faltaven aliments», sosté Sànchez. Durant la visita explicava que tenien horts i camps de conreus que menaven ells mateixos o masovers, i corrals amb ramats, «i va ser a través de les ordes monàstics que es va introduir la xocolata, que es menjava desfeta o fins i tot se’n feien salses».
Més enllà de les peces artístiques, el museu també ensenya eines i estris culinaris de l’època, de terrissa i ferro per cuinar, i plats, bàsicament de ceràmica, per menjar. També porrons de vidre i cullerots de fusta i, com passa amb el menjar, com més rica era la família, més elaboració hi havia.
