Ajornat el judici contra un manresà per quedar-se una masia amb documents falsos
La vista havia de començar a celebrar-se aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona
El judici contra un veí de Manresa per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos ha quedat ajornat. La vista, que havia de començar aquest dimarts a primera hora del matí a la secció 3a de l'Audiència de Barcelona, no té, de moment, nova data fixada de celebració.
La suspensió s'ha degut a peticions tant de l'acusació particular com de la defensa. Per una banda, l'advocat de l'acusació demanava la suspensió per una gestió del pèrit, i per l'altra, l'acusat també ho havia demanat per renunciar a l'advocat que el defensava.
Tal com ja va avançar Regió7, a l'acusat se li imputa haver creat un pla per apoderar-se del control d’una empresa familiar i, en última instància, d’una finca de gran valor a Manresa. Segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia de Manresa, els fets es remunten a l’any 2000, quan l’acusat va obtenir poders notarials de la seva sogra per gestionar el seu patrimoni. Aquesta acció es va produir en dues ocasions, i la gestió es canalitzava a través de diverses societats mercantils, entre les quals destacava New 3000 Business SL, titular d’una finca —una masia— inscrita al Registre de la Propietat.
No obstant això, el 2017, la propietària va revocar un dels poders concedits, però —segons la Fiscalia— va oblidar anul·lar un altre poder anterior, datat el 2000, però un mes abans. Aquest buit seria clau per al desenvolupament dels fets posteriors.
Amb aquest poder encara vigent, el 5 d’abril de 2017, l'acusat presumptament va redactar una acta d’una junta general extraordinària que mai no es va celebrar. En aquest document fictici, es feia constar el seu nomenament com a administrador únic de la societat i el trasllat del domicili social a l’adreça de casa seva.
Dos dies més tard, el 7 d’abril, va elevar aquests acords a escriptura pública davant notari. En paral·lel, també va formalitzar una operació de compravenda de participacions socials entre la mateixa New 3000 Business SL i una altra empresa, Trendix 3000 SL, en la qual ell mateix intervenia com a representant de totes dues parts. Aquest moviment li hauria permès, de facto, transferir-se el control de la societat i, amb ella, la propietat de la masia.
Com a conseqüència, la titular legítima —que posseïa el 100% de les participacions— va quedar desposseïda del seu patrimoni. La dona va morir el 2022, i ara és la seva filla qui continua la causa.
Els fets descrits constitueixen, segons el Ministeri fiscal, un delicte de falsedat en document mercantil i un delicte d’administració deslleial en concurs amb apropiació indeguda. Per aquests delictes, es demanen penes que sumen fins a 11 anys de presó, a més de multes econòmiques per valor de 16.200 euros.
En l’àmbit civil, la Fiscalia sol·licita la nul·litat de totes les operacions clau: les actes societàries presumptament falses, el nomenament de l’acusat com a administrador i la compravenda de participacions que va permetre el canvi de propietat.
El judici s'haurà de programar en una nova data.
