Alerten del perill d’esfondrament de la Casa de les Hortes, a Manresa
A la masia i els coberts annexes s’hi pot accedir malgrat l’estat evident de ruïna
Al costat d’un itinerari de natura hi ha la Font del Soroll envoltada de runa
Veïns han alertat de la deixadesa que impera prop de l’itinerari de natura “M-5 – Els cingles del Llobregat” de l’Anella Verda de Manresa. Informen que hi ha tot de runa al costat de la font del Soroll i que molt a prop hi ha la Casa de les Hortes en evident estat de ruïna, però accessible, amb el perill que això comporta.
L’espai queda a la riba dreta del riu Llobregat sota Viladordis i malgrat el perill potencial d’esfondrament tant de la masia com dels coberts annexes és habitual veure jovenalla voltant-hi.
Any 1900
Tal com recull la delegació de la Institució Catalana d'Història Natural mitjançant el lloc web divulgatiu El Medi Natural del Bages i el Moianès, la Font del Soroll brolla en una raconada balmada de roca sorrenca. Davant de la paret per on arriba l’aigua es va construir una paret de maons amb dos forats de surgència per conduir i fer saltar l’aigua a sengles dipòsits grans en forma de cub. Cada broc està inserit en una placa quadrada de pedra on hi ha inscripcions desgastades pel pas del temps i dels brètols; a la placa de més al fons encara es pot llegir “Any 1900”.
Els veïns lamenten que, a més a més, l’obra del nou col·lector de salmorres afegeixi runes, trossos de canonades i restes d’obra a un espai especialment valuós seguint la llera del Llobregat.
