Avís: l'atenció a la Tresoreria de la Seguretat Social de Manresa canvia de lloc per obres
L'actuació a l'edifici del carrer de Sant Fruitós consisteix en la restauració de la façana i en la reforma interior de l'administració, i s'allargarà fins a l'any vinent
Mentrestant, la ciutadania s'ha d'adreçar als carrers del Bruc i de Circumval·lació, on s'ha repartit el personal
Les persones que s'adrecin a la Unitat de Recaptació Executiva número 17 de la Tresoreria General de la Seguretat Social, al número 1-3 del carrer de Sant Fruitós de Manresa, veuran que està tancada. El motiu és que han començat unes obres a l'edifici que, segons ha informat la secretaria de l'Estat de la Seguretat Social i Pensions, van per llarg.
Es treballa amb la intenció que, si tot es desenvolupa segons el previst, les obres quedin finalitzades abans que s'acabi l'any vinent. L'obra, segons les mateixes fonts, consisteix en la restauració de la façana i en la reforma de l'interior de l'administració.
On han d'anar els ciutadans
Durant aquest període els ciutadans poden ser atesos igualment a Manresa. Amb aquest objectiu, s'han recol·locat els funcionaris entre el Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), al carrer del Bruc, 138, i a les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), al carrer de Circumval·lació, 33. Les fonts de la secretaria assenyalen que s'han reforçat les dues oficines per donar servei als ciutadans, però no han concretat en quins casos cal anar a un lloc o a l'altre, ni tampoc l'import de les obres.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques