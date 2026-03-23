L'Ajuntament de Manresa demana a l'Estat la cessió de 24 solars i 260 pisos de la Sareb
La moció presentada pel grup municipal de Junts va ser enriquida amb aportacions del govern municipal
L'Ajuntament de Manresa demanarà al govern de l'Estat la cessió dels 24 solars que té la Sareb a Manresa, a més dels 260 pisos.
Si la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA accedeix a les peticions, els pisos es destinaran a augmentar la bossa d'habitatge públic i els solars a la generació d'habitatge social o assequible, o a la preparació i habilitació de sòls de desenvolupament urbanístic previstos al Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent.
El tercer acord va ser que la cessió dels pisos es realitzi de la totalitat o d'una part d'ells, com a resultat d'una feina prèvia per part d'un comitè bilateral, amb la finalitat d'avaluar l'estat i característiques concretes de cadascun d'ells.
La moció presentada al darrer ple municipal per Junts per a la cessió dels pisos propietat de la Sareb a favor de l’Ajuntament de Manresa, va rebre una esmena dels grups de govern, que van pactar amb Junts i es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups municipal excepte Vox, que es va abstenir.
Preus inaccessibles
La moció afirma que un dels pilars de l'estat del benestar és el dret a tenir un habitatge digne, una situació que s'ha vist molt afectada per diversos factors globals que han portat al fet que el preu de lloguer dels habitatges hagi arribat a uns valors realment inaccessibles per gran part de la població del territori català.
Aquest dret a un habitatge digne, per alguns ciutadans de Catalunya, no és una realitat. El text de la moció afirma que "a Catalunya hi ha més de 6.700 persones sense llar i el 24,8% de la població en risc d'exclusió social. Moltes famílies estan afectades amb clàusules abusives i executades amb una legislació contrària als estàndards europeus, sense importar l'existència de menors o de persones grans dependents".
Manca d'habitatge assequible
A la vegada, la manca d'habitatge assequible, està penalitzant als joves de la ciutat, que veuen com cada vegada és més lluny del seu abast disposar d'accés a un habitatge per emancipar-se i construir el seu projecte de vida.
En aquest sentit, cal impulsar un pla per augmentar el nombre d'habitatges assequibles exigint la cessió del habitatges que la Sareb té a Catalunya, i més concretament, a la ciutat de Manresa.
La Generalitat estima que la Sareb -la societat creada el 2012 per donar sortida als actius tòxics de la banca- disposa de més de 12.000 habitatges a Catalunya com a fruit, al 2012 de la reestructuració bancària i de la gestió d'actius de 4 entitats nacionalitzades. A Manresa, actualment la plataforma digital de la Sareb ofereix 259 habitatges i 24 solars.
Una important aportació per reduir el dèficit d'habitatge públic a Espanya passa per transferir a les comunitats autònomes, en la fórmula que s'aconsegueixi acordar, el patrimoni de la Sareb que pugui destinar-se a lloguer social o assequible.
En diverses ocasions des de la Generalitat s'ha plantejat, per carta i en conferències bilaterals amb el Govern d'Espanya, la necessitat i urgència d'estudiar mecanismes que condueixin a la cessió a les comunitats autònomes del patrimoni immobiliari de la Sareb que, per les seves característiques, pugui ser destinat a habitatge social.
Sense resposta
Els habitatges i solars es reclamen perquè, fins ara, la qüestió plantejada no ha tingut la resposta que esperàvem per part del Ministeri competent en matèria de polítiques d'habitatge. A més és d'estricta necessitat l'aprovació de normatives i polítiques innovadores, inclusives i sensibles amb la classe baixa i mitjana dels nostres municipis per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes dels municipis, ja que els sectors socials més vulnerables, són els que reben un impacte major de la precarietat residencial. Un cop s'han examinat les característiques d'una part de l'inventari dels solars, es constata que resulta oportú d'incorporar en la política d'habitatge de l'Ajuntament de Manresa. Un altre aspecte que es té en compte és que l'empresa municipal Forum té els coneixements i la capacitat de gestionar actius d'aquestes característiques.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques