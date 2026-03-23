Manresa projecta la figura de Sant Joan de Déu amb un documental

La projecció de l’obra audiovisual, amb la presència del seu director, Óscar Parada, va permetre compartir amb la ciutadania el llegat social del religiós

La projecció del documental es va dur a terme a l'Auditori de la Plana de l'Om

La projecció del documental es va dur a terme a l'Auditori de la Plana de l'Om / CATPRESS

La Fundació Germà Tomàs Canet va donar a conèixer a la ciutadania de Manresa el llegat de Sant Joan de Déu amb la projecció del documental El menor dels germans i una tertúlia amb el seu director, Óscar Parada.

Amb aquesta iniciativa oberta a la ciutadania, la Fundació ha volgut posar en valor la vigència del missatge d’hospitalitat i dignitat del seu fundador.

L’acte, organitzat a l’Auditori de la Plana de l’Om amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, va servir per commemorar el Dia de Sant Joan de Déu, reunint 120 persones per conèixer les implicacions històriques de l’obra del sant. Un llegat que continua inspirant l’acció social i sanitària de les entitats vinculades a l’Orde Hospitalari.

L’acte va incloure diverses intervencions institucionals. El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, va posar en relleu el context històric i va destacar la figura de Sant Ignasi de Loiola com a contemporani de Sant Joan de Déu, recordant la rica herència espiritual i humanista d’aquell període.

Per la seva banda, la directora de la Fundació Germà Tomàs Canet, Anna Prats, va subratllar la importància del sant per a la ciutat de Manresa, on la seva obra continua viva a través dels diferents serveis vinculats a la seva tasca assistencial i social.

Finalment, a la tertúlia d’Óscar Parada amb el públic es va comentar, en detall, aspectes històrics i humans del sant i del procés de creació del documental.

Com es va recalcar durant l’acte, Sant Joan de Déu és considerat un pioner en l’atenció integral a les persones malaltes i vulnerables. El seu pensament humanista i la seva manera innovadora d’entendre l’assistència ha donat lloc, amb el pas dels segles, a una extensa xarxa d’institucions presents avui arreu del món.

