Meandre celebra vint anys de defensa de l'entorn natural de Manresa amb un programa d'activitats a la Torre Lluvià
Aquest diumenge organitza un concert de violoncel a càrrec de Guillaume Terrail a la galeria de la torre
Al llarg de l'any portarà a l'edifici modernista narracions de contes, espectacles musicals i tallers, entre d'altres
Regió7/G.Camps
Fa vint anys que Meandre es va constituir com a entitat mediambiental. Després de dues dècades de vida, ho ha volgut celebrar amb diferents activitats a la Torre Lluvià que es duran a terme durant aquest 2026. La reconstrucció d’aquest edifici modernista, avui equipament municipal i icona de l’Anella Verda i de la DO Pla de Bages, és un dels fruits de la tasca sensibilitzadora i reivindicativa que ha dut a terme al llarg d’aquests anys.
Concerts, narracions de contes, espectacles musicals com Buffa!!!, sortides etnobotàniques i ornitològiques, tallers d’aquarel·la, de vitralls i de plantes remeieres, són algunes de les activitats que es faran aquest 2026, i que seran anunciades a través de la premsa local, de les xarxes a @meandremanresa i de la web de l'entitat. Algunes de les activitats no tindran cap cost gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i d'altres tindran preus populars.
L’estrena serà aquest pròxim diumenge 29 de març, a les 12 del migdia, amb un concert de violoncel a càrrec de Guillaume Terrail a la galeria de la torre modernista. Un concert que convida a un viatge íntim a través de dues suites de Johann Sebastian Bach, obres d’una profunditat i equilibri extraordinaris que converteixen l’instrument en una veu plena i expressiva.
El programa es completarà amb una suite de Gaspar Cassadó, que recull l’herència bachiana i la transforma amb un llenguatge més modern i virtuós. Un diàleg entre tradició i contemporaneïtat a través de la veu única del violoncel.
Sobre l'artista
Guillaume Terrail és un violoncel·lista franco‑suís que, des de setembre de 2016, és violoncel assistent de solista de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Ha actuat com a solista i en formacions de música de cambra a Europa, incloent-hi el UceLi Quartet i el Neroli Trio. També fa concerts en duos i col·labora amb festivals internacionals. Paral·lelament, imparteix classes de violoncel i ha estat professor en conservatoris d’Alemanya i ha col·laborat amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.
Va néixer a Lausana, va estudiar música a la Universitat de Música de Lausana i va obtenir el seu Màster a l’Escola Superior de Música de Karlsruhe. És guardonat en diversos concursos i toca un instrument modern construït el 2016. Actualment viu al Bages.
El preu és de 15 euros. Els petits no paguen.
