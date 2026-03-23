Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rescat menors a EsparregueraJoan GarcíaVolta Ciclista de CatalunyaSuspès l’Artés-NavàsCursa de la Dona de ManresaRenda 2025
instagramlinkedin

Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa

No hi ha hagut ferits, però el trànsit ha estat tallat durant gairebé una hora

Cotxe xoca contra senyal a la rotonda de la Pujada Roja de Manresa

Arxiu particular

Eduard Font Badia

Manresa

Un cotxe ha perdut el control aquest dilluns al matí i ha acabat emportant-se per davant la senyalització vertical d'una illeta de dalt de tot de la Pujada Roja de Manresa, a l'anomenada rotonda de l'Uniplant. L'accident ha tingut lloc poc abans de les 9.45 h del matí d'aquest dilluns i no ha provocat ferits, però sí un bon ensurt a la zona, i, sobretot, el tall de trànsit d'una part de la rotonda durant més de 45 minuts.

Al final ningú ha pres mal en la sortida de via d'aquest vehicle / Arxiu particular

Per causes que es desconeixen, el cotxe ha pujat dalt la petita illeta sortint de la rotonda i ha passat pel damunt del senyal que indica la direcció per anar cap a Sant Fruitós de Bages i Vic. Una dotació dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i SEM han acudit al lloc de l'accident, que no ha revestit major gravetat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
  2. “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
  3. Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
  4. De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
  5. L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
  6. Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
  7. El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
  8. El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques

Ajornat el judici contra un manresà per quedar-se una masia amb documents falsos

Ajornat el judici contra un manresà per quedar-se una masia amb documents falsos

Sanitat cita les comunitats a un Consell Interterritorial extraordinari per abordar la vaga de metges

Sanitat cita les comunitats a un Consell Interterritorial extraordinari per abordar la vaga de metges

Sorprès en una escola de Barcelona el sacerdot escolapi Josep Blay, condemnat per abusos a nenes d’Alella el 2024

Sorprès en una escola de Barcelona el sacerdot escolapi Josep Blay, condemnat per abusos a nenes d’Alella el 2024

La caiguda dels jesuïtes Roma i Peris: de «guies espirituals» a pederastes desemmascarats

Una consultora immobiliària obre un 'taulell' per a russos i ucraïnesos davant del seu 'boom' inversor a Barcelona

Una consultora immobiliària obre un 'taulell' per a russos i ucraïnesos davant del seu 'boom' inversor a Barcelona

Barcelona començarà a cobrar per aparcar a les platges des de l’1 d’abril: horaris, carrers i preus

Barcelona començarà a cobrar per aparcar a les platges des de l’1 d’abril: horaris, carrers i preus
Tracking Pixel Contents