Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
No hi ha hagut ferits, però el trànsit ha estat tallat durant gairebé una hora
Un cotxe ha perdut el control aquest dilluns al matí i ha acabat emportant-se per davant la senyalització vertical d'una illeta de dalt de tot de la Pujada Roja de Manresa, a l'anomenada rotonda de l'Uniplant. L'accident ha tingut lloc poc abans de les 9.45 h del matí d'aquest dilluns i no ha provocat ferits, però sí un bon ensurt a la zona, i, sobretot, el tall de trànsit d'una part de la rotonda durant més de 45 minuts.
Per causes que es desconeixen, el cotxe ha pujat dalt la petita illeta sortint de la rotonda i ha passat pel damunt del senyal que indica la direcció per anar cap a Sant Fruitós de Bages i Vic. Una dotació dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i SEM han acudit al lloc de l'accident, que no ha revestit major gravetat.
