Una alumna de la Joviat representarà Catalunya al concurs europeu de joves xefs
Noe Fernández guanya el Concurs de Cuina Jove a Sant Pol, i Xavier Martínez fa segon en el de cocteleria
Una alumna de l’Escola d’Hoteleria Joviat de Manresa Noe Fernández, representarà Catalunya a la final del Premi Europeu de Joves Xefs que se celebrarà el pròxim mes de novembre a Malta. Fernández ha passat a la final després de guanyar el 38è Concurs de Cuina Jove de Catalunya que s’ha celebrat recentment Sant Pol de Mar.
A la mateixa trobada es va dur a terme el 42è Concurs de Cocteleria Jove, i en aquest cas el també alumne de la Joviat Culinary Xavier Martínez, va obtenir la segona posició absoluta.
Perdiu amb col a la catalana
Fernández és alumna del Grau Superior de Direcció de Cuina a Manresa, i es va proclamar guanyadora absoluta amb la seva reinterpretació de la perdiu amb col a la catalana.
Es va inspirar en els records d’infantesa a la població d’Ullastrell. El plat, presentat en forma de farcellet de col que embolcalla la perdiu, vol fer valdre la tradició i el producte de proximitat.
La proposta li va valer tres reconeixements: el Premi a la Millor Presentació, el Premi Catalan Food i el Premi Absolut del concurs.
Com a guanyadora, representarà la Regió Gastronòmica de Catalunya a la final de l’European Young Chef Award, que se celebrarà al novembre a Malta. “Una oportunitat única de poder portar la cultura de la cuina catalana al món”, ha explicat Fernández. A Malta cuinarà per poder arribar al Mundial.
Còctel Sal i Sol
Per la seva part Xavier Martínez és estudiant del Grau Mitjà de Cuina i Serveis. Va acabar segon amb el còctel Sal i Sol. Segons explica, es tracta d’un homenatge a la terra d’origen dels seus avis, Andalusia, amb la mançanilla de Sanlúcar i el suc de taronja. També a Catalunya, que els va acollir, representada amb un xarop de romaní, una escuma de bosc i una oliva farcida de taronja.
El concurs de còctels és un dels més antics del país i es porta a terme per fomentar vocacions en l’àmbit de sala amb elaboracions originals. Juntament amb el concurs de cuina formen el que es coneix com a Jornada Universitària de Gastronomia, un punt de trobada de talent emergent en cuina i cocteleria.
Es dona el cas que fa dos mesos Joviat Culinary va ser reconeguda com la millor escola de pastisseria del país.
