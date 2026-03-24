Una alumna de la Joviat representarà Catalunya al concurs europeu de joves xefs

Noe Fernández guanya el Concurs de Cuina Jove a Sant Pol, i Xavier Martínez fa segon en el de cocteleria

Noe fernández i Xavier Martínez, talents emergents / JOVIAT

Jordi Morros

Manresa

Una alumna de l’Escola d’Hoteleria Joviat de Manresa Noe Fernández, representarà Catalunya a la final del Premi Europeu de Joves Xefs que se celebrarà el pròxim mes de novembre a Malta. Fernández ha passat a la final després de guanyar el 38è Concurs de Cuina Jove de Catalunya que s’ha celebrat recentment Sant Pol de Mar.

A la mateixa trobada es va dur a terme el 42è Concurs de Cocteleria Jove, i en aquest cas el també alumne de la Joviat Culinary Xavier Martínez, va obtenir la segona posició absoluta.

Perdiu amb col a la catalana

Fernández és alumna del Grau Superior de Direcció de Cuina a Manresa, i es va proclamar guanyadora absoluta amb la seva reinterpretació de la perdiu amb col a la catalana.

Noe Fernández a l'hora de rebre el guardó / JOVIAT

Es va inspirar en els records d’infantesa a la població d’Ullastrell. El plat, presentat en forma de farcellet de col que embolcalla la perdiu, vol fer valdre la tradició i el producte de proximitat.

El plat elaborat per Fernández, perdiu amb col a la catalana / JOVIAT

La proposta li va valer tres reconeixements: el Premi a la Millor Presentació, el Premi Catalan Food i el Premi Absolut del concurs.

Com a guanyadora, representarà la Regió Gastronòmica de Catalunya a la final de l’European Young Chef Award, que se celebrarà al novembre a Malta. “Una oportunitat única de poder portar la cultura de la cuina catalana al món”, ha explicat Fernández. A Malta cuinarà per poder arribar al Mundial.

Còctel Sal i Sol

Per la seva part Xavier Martínez és estudiant del Grau Mitjà de Cuina i Serveis. Va acabar segon amb el còctel Sal i Sol. Segons explica, es tracta d’un homenatge a la terra d’origen dels seus avis, Andalusia, amb la mançanilla de Sanlúcar i el suc de taronja. També a Catalunya, que els va acollir, representada amb un xarop de romaní, una escuma de bosc i una oliva farcida de taronja.

Xavier Martínez, segon al concurs de cocteleria / JOVIAT

El concurs de còctels és un dels més antics del país i es porta a terme per fomentar vocacions en l’àmbit de sala amb elaboracions originals. Juntament amb el concurs de cuina formen el que es coneix com a Jornada Universitària de Gastronomia, un punt de trobada de talent emergent en cuina i cocteleria.

Es dona el cas que fa dos mesos Joviat Culinary va ser reconeguda com la millor escola de pastisseria del país.

