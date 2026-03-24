La Fira de l’Estudiant de Manresa orientarà més de 4.000 alumnes
Els cicles formatius cada cop generen més interès i tenen més demanda
‘Tria el teu camí’. És el lema de la 34a edició de la Fira de l’Estudiant que s’ha posat en marxa aquest dimarts al matí a Manresa i que fins dijous és previst que pugui rebre uns 4.000 visitants.
La major part d’ells estudiants de 4rt d’ESO d’escoles i instituts del Bages i el Moianès que de cara al curs vinent ha de decidir quin nou camí emprendre a l’hora de formar-se. Busquen orientació, i la Fira de l’Estudiant els mostra totes les possibilitats que tenen a prop de casa. Des de batxillerat fins a cicles formatius o altres modalitats. Precisament els cicles formatius, l’antiga formació professional, cada cop agafen més volada i generen més interès.
Els matins, la Fira de l’Estudiant és oberta a alumnes de centres escolars que han concertat cita. Seran uns 3.400. A la tarda s’obre a tothom qui estigui interessat en el tema pensant, sobretot, en famílies i estudiants que s’han d’acabar de decidir pels estudis. Es calcula que hi faran cap unes 500 persones més.
Per primer cop enguany no hi ha representació del Berguedà, que han optat per una fira pròpia. Tot i això, «s’ha mantingut el nombre de visitants» expliquen Alba Pascual, tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Bages, i Lluïsa Solé, tècnica d'Educació de l’Ajuntament de Manresa.
Itineraris per colors i temàtiques
La fira s’organitza per itineraris senyalitzats en colors i temàtiques. Cada color es vincula a un sector, de forma que sigui més fàcil per als estudiants identificar els punts que siguin del seu interès: sector industrial, batxillerat, salut, estudis artístics i esportius o transformació digital.
Igual que en edicions anteriors, el que continua tenint molt èxit i genera cues són els espais d’orientació. Cinc professionals d’Educació resolen els dubtes dels estudiants. El més comú és optar per batxillerat o bé per cicles. Una de les orientadores, Blanca Ara, confirma que els cicles tenen molta tirada. «Cada cop tenen més demanda» perquè hi ha una alta «inserció laboral, i això els motiva». A més a més, a diferència d’anys enrere, el cercle de la formació professional no es tanca. Es pot passar del mitjà al superior i arribar a la universitat «amb més qualificació professional» que no pas el batxillerat.
Ara explica que hi ha estudiants que tenen molt clar què volen fer, i altres que no tant i que van «més despistats». Per això diu que és important l’autoconeixement de cadascú: saber què li agrada a un mateix, les habilitats que té o a què està disposat. «A la que troben una cosa que els agrada, els joves es motiven», diu.
A la Fira de l’Estudiant és possible trobar piruletes de xocolata fetes per alumnes de l’Escola d’Hoteleria de la Joviat, creps dels alumnes del Programa de Formació I Inserció de Cuina i Restauració de l’institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós, o estampar-se una bossa amb la imatge del David de Miquel Àngel gràcies a l’Escola d’Art de Manresa.
Obert fins aquest dijous
La Fira de l’Estudiant estarà oberta fins aquest dijous al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa.
Al migdia l’han inaugurat oficialment la directora general de Formació al Llarg de la Vida del departament d’Educació i Formació Professional, Gemma Vergés; l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i la vicepresidenta primera del Consell Comarcal del Bages, Sílvia Tardà.
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències