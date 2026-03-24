La geganta Sibil·la: l'homenatge de l'Alternativa a les treballadores de la primera gran vaga d'època franquista
Una campanya de micromecenatge vol aconseguir 8.000 euros per construir una figura que representarà les dones de la mobilització a la Fàbrica Nova de Manresa, de la qual fa 80 anys
Les aportacions es poden fer fins al 4 de maig i s'agrairan amb recompenses que es donaran coincidint amb l’estrena pública de la geganta a la FMA, que enguany arriba a la 35a edició
Regió7/G.C.
La Festa Major Alternativa de Manresa ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma l'Aixeta, amb l’objectiu d’aconseguir 8.000 euros per finançar la construcció de la Sibil·la, una nova geganta que passarà a formar part de la imatgeria de la festa juntament amb la geganta Fadulla, estrenada l’any 2022. L'objectiu de la iniciativa és "continuar reforçant l’aposta de l’Alternativa per la cultura popular com a eina de memòria, identitat i transformació social".
Un símbol de resistència
En aquest cas, la Sibil·la representarà una de les treballadores de la vaga que hi va haver a la Fàbrica Nova, que va ser un episodi clau de la història obrera de Manresa. El 25 de gener de 1946 es va iniciar a la Fàbrica Bertrand i Serra —la fàbrica tèxtil més gran de l’Estat espanyol en aquell moment— la primera gran vaga del franquisme, protagonitzada principalment per treballadores que van desafiar la repressió per reclamar millores en les seves condicions laborals. La vaga, que es va allargar fins al 31 de gener, va acabar amb una victòria obrera i s’ha convertit en un símbol de resistència i d'organització col·lectiva.
Amb motiu del 80è aniversari d’aquella mobilització i del centenari de la fàbrica, l’Alternativa vol homenatjar aquest llegat a través d’una figura que reconegui el coratge i la força de totes aquelles treballadores del tèxtil.
Amb el nom de Sibil·la, la nova geganta "reivindica un simbolisme propi: lluny d’anunciar la fi del món, vol anunciar la fi de l’explotació laboral i reivindicar la necessitat, encara avui, de continuar defensant els drets laborals i la dignitat de la classe treballadora a través de la presència femenina dins de la memòria històrica i popular de la ciutat".
Com funciona la campanya
La campanya de micromecenatge es va iniciar el passat 18 de març, i s'hi pot participar fins al 4 de maig. Per fer-ho cal entrar en aquest enllaç, registrar-se (si no s’ha fet) i fer l’aportació desitjada.
La campanya inclou diverses recompenses per a les persones que hi col·laborin, entre les quals hi ha postals, clauers, pedaços de la Sibil·la i de la Fadulla, un conte inspirat en les històries de les gegantes de l’Alternativa, samarretes, tops, totebags i fins i tot una actuació de la Sibil·la per a l’entitat que faci l’aportació corresponent.
Els organitzadors expliquen que els imports associats a cada recompensa són orientatius i que qualsevol aportació és benvinguda, tant si es vol renunciar a la recompensa com si es prefereix escollir-ne una de valor inferior a la quantitat aportada. En cas de voler més d’una recompensa, caldrà fer tantes aportacions com recompenses es vulguin sol·licitar. L’entrega de les recompenses es farà durant la Festa Major Alternativa de Manresa d'enguany, que celebrarà la 35a edició, coincidint amb l’estrena pública de la Sibil·la.
Amb aquesta iniciativa, l’Alternativa "reafirma la voluntat de seguir construint cultura popular pròpia, vinculada a la memòria col·lectiva i als valors de justícia social, sota un lema que resumeix el sentit del projecte: (Re)seguim el fil roig de la història".
