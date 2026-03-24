La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa
En la sessió que celebrarà el Consell Executiu aquest dimarts s’acordarà atorgar una subvenció sol·licitada per l’Ajuntament que es destinarà a finançar la rehabilitació de les cobertes i les façanes de l’edifici
El Consell Executiu, l’ens del Govern de la Generalitat integrat pel president Salvador Illa i els consellers, ha acordat atorgar una subvenció directa a l’Ajuntament de Manresa de 4 milions d’euros per al finançament de la rehabilitació de les cobertes i de les façanes de l’edifici de la Fàbrica Nova. La subvenció es concedeix per mitjà del Departament de Recerca i Universitats. El Consell Executiu se celebrarà aquest dimarts al matí i al migdia s’informarà dels acords, entre els quals hi haurà aquest.
Es tracta d’una injecció econòmica molt important per tirar endavant la rehabilitació de la Fàbrica Nova perquè esdevingui un actiu per a Manresa en particular i per a la Catalunya central en general.
Un projecte i molts objectius
En concret, el projecte de la Fàbrica Nova, impulsat per l’Ajuntament i l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), vol impulsar un itinerari formatiu tecnològic complet per esdevenir un espai on es desenvolupi activitat de recerca i de transferència de tecnologia que contribueixi a la regeneració urbana, social i econòmica de Manresa i de la Catalunya Central.
Amb l’atorgament d’aquest finançament, la Generalitat dona resposta a la sol·licitud de l’Ajuntament de Manresa d’una subvenció directa per contribuir al finançament de les despeses de la primera fase del projecte. Els fons de la subvenció s’engloben entre els projectes singulars en l’àmbit de la recerca científica i tècnica finançats amb la transferència de fons en desenvolupament de l’Acord de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat.
El novembre de l’any passat, en una entrevista que va concedir a Regió7 coincidint amb la 25a edició de la gala dels Premis Regió7, Illa va anunciar que «el Govern ha compromès aportar una inversió total de 10 milions d’euros per fer realitat la transformació de la Fàbrica Nova de Manresa, dels quals 4 milions s’activaran en els pròxims mesos», com així ha estat. Va remarcar que «aquesta aportació permetrà donar continuïtat a les obres per convertir aquest espai en un pol de formació, recerca i emprenedoria al servei de Manresa i del conjunt del territori». Encara quedaran pendents 6 milions més.
El mes següent, la Diputació de Barcelona va anunciar l’aportació de mig milió d’euros per donar vida a l’antic complex fabril.
La Fàbrica Nova, amb molt pes a la capital del Bages, tant per les dimensions -hi van arribar a treballar 2.500 persones alhora, majoritàriament dones- com pel seu recorregut històric, ha estat tancada des del 1989. El 5 de novembre del 2024 es va fer l’acte institucional d’inici de la primera fase d’obres, consistent en la reforma de les façanes i de les cobertes, una actuació amb un cost de prop de 10 milions aportats pel govern espanyol.
La raó que els 4 milions que es rebran ara es destinin a la primera fase, per a la qual ja hi havia els 10 milions de l’estat, és perquè, com va recollir Regió7 el 2023, l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem va maniobrar per dedicar 5,8 milions dels 10 a pagar la compra de l’antic complex fabril, que va costar més de 12 milions. Una operació, va explicar l’alcalde Marc Aloy aleshores, pactada amb el Ministeri perquè «era impossible gastar en un any i mig 10 milions en obra».
