Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaCasa de les HortesAl·lèrgies a ManresaCas de tètanusJoan GarcíaDescomptes tren i metroCursa de la Dona de Manresa
instagramlinkedin

La IA aplicada al programa de Setmana Santa de Manresa crea… monstres!!

Cal anar amb compte perquè la tecnologia fa de les seves sense importar-li en quines circumstàncies

La IA ha convertit rostres de persones en figures amorfes

La IA ha convertit rostres de persones en figures amorfes / Arxiu particular

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

L’Arxiprestat de Manresa i la Basílica de la Seu han organitzat tot d’actes per celebrar la Quaresma a la ciutat amb recés, via crucis i celebració comunitària del perdó.

La curiositat s’ha produït quan a l’hora de combinar les imatges per donar difusió dels actes la Intel·ligència Artificial ha fet de les seves.

Examinant el cartell ampliat es pot veure com la IA ha convertit rostres de persones en figures amorfes, algunes d’elles d’aspecte monstruós. No es tracta només que el grau de definició sigui pèssim sinó que deforma rostres i membres fins que el conjunt adopta un aspecte fantasmagòric, deixant clar que l’eina digital té encara molt camí per córrer per ser fiable.

Una de les imatges

Una de les imatges / Arxiu particular

Consultat per aquest diari, l'arxipreste de Manresa, Joan Antoni Castillo, ha explicat que van treballar per confeccionar el programa i el resultat ha estat “un efecte en cap cas buscat”. Amb els originals de les imatges la IA ha creat un poti poti ben curiós.

Castillo explica que quan es van adonar van fer altres composicions que han sortit bé i que també hi ha cartells anteriors correctes, així que no entén ben bé el que ha passat, però sí que cal anar amb molt de compte amb aquesta eina.

El cartell informatiu

El cartell informatiu / Arxiu particular

Curiositats a banda, el cartell de la Quaresma a Manresa informa de:

  • RECÉS DE QUARESMA, a la Cova Sant Ignasi. Dissabte 21 de març, de 10h a 17h. Predica: Mn. Pere Oliva, rector Seminari Interdiocesà. Per apuntar-se: despatx-inter-manresa@bisbatvic.org / 93 875 32 03
  • VIA CRUCIS DE LA CIUTAT, el Diumenge 22 de març, a les 18h a la Basílica de la Seu
  • CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL PERDÓ, el Dissabte 28 de març, a les 11h

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
