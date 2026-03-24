Les Jornades Lacetània obren edició a Manresa amb la idea del consum responsable com un camí a la felicitat
Toni Lodeiro, divulgador, formador i consultor especialitzat en consum conscient, ha ofert aquest dilluns una xerrada amb molta participació del públic assistent
Conceptes com l'obsolescència programada, la banca ètica, l'economia circular i el boicot com a eina de canvi han desfilat per la sessió inaugural de la 40a edició
El consum responsable viscut, no com un esforç i una càrrega, sinó com una filosofia de vida que ens pot ajudar a ser més feliços; i no com un acte individual sinó com una lluita col·lectiva per fer un món millor. És el resum de la xerrada que aquest dilluns al vespre ha inaugurat les Jornades Lacetània, que organitza la Fundació Lacetània amb l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat. Enguany celebren la 40a edició.
El protagonista de la sessió inaugural ha estat Toni Lodeiro, divulgador, formador i consultor especialitzat en consum conscient; impulsor de Plans pel consum responsable a Barcelona, Saragossa, Castella la Manxa i Madrid, i autor dels llibres Consumir menos, vivir mejor (2008) i Som part del canvi (2017). Ha volgut oferir una xerrada molt interactiva amb els alumnes i professors del centre assistents, als quals ha convidat a donar la seva opinió, a parlar dels temes que els preocupen i a explicar què fan ells en pro del consum responsable.
Per la sessió han desfilat conceptes com l'obsolescència programada, l'economia circular i el boicot com a eina de canvi. També la banca ètica, el malbaratament del menjar, les tres erres (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) i les polítiques de l'administració enfront del poder de les grans empreses i corporacions.
Algunes intervencions
L'Andrei, que estudia Mecatrònica al Lacetània, ha criticat que cada vegada es facin productes que durin menys expressament; el David, professor de física i química del centre, ha explicat que fa setze anys que té la mateixa nevera, la qual cosa és gairebé un miracle, avui dia; el Mahui ha parlat del poder de fer boicot a les empreses poc ètiques; el Gerard ha manifestat la importància de saber d'on venen i com es fan les coses. Aquí han sortit temes com el coltan per als mòbils i la marca Inditex. La Vera ha explicat que a casa seva no compren Nutella per evitar el consum d'oli de palma, la producció del qual està estretament lligada a la desforestació.
Lodeiro ha insistit que el consum responsable no és un tema individual sinó un debat social, un camí per fer preguntes i per entendre millor la vida i el món. Ha apostat pel poder de l'esforç col·lectiu per canviar les coses. També ha donat un paper protagonista en aquests canvis a la política i ha aportat la dada que el 18% del PIB a Espanya correspon a les compres que fan les administracions.
Viure més lentament
"Sentir que vivim més a prop dels nostres valors ens pot donar més alegria", ha assegurat, alhora que ha remarcat que "potser el nostre moment més feliç no està lligat al consum", que és justament el contrari que vol vendre la societat del consum. Ajudat per una de les persones del públic que han intervingut, la Laura, ha reivindicat poder viure més lentament, fugint del consumisme, que gairebé sempre va lligat a treballar molt per guanyar molt i gastar molt. En resum, ha reivindicat "el consum conscient com un altre camí a l'èxit i a la felicitat".
La benvinguda a l'acte l'ha donat la directora del Lacetània, Sílvia Vilamanyà, que ha aportat dades com els 1.900 alumnes i 190 professors que té l'institut manresà i ha presentat les jornades com "una oportunitat per pensar, parlar i dialogar sobre els grans reptes del nostre món".
En la mateixa línia, Arnau Queralt, director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya, ha instat els alumnes a ser actors actius perquè "sou part de la solució" i "ens convenen professionals capaços d'entendre la importància de descobrir nous materials per a un consum i producció més responsables".
"Un referent per a la ciutat"
L'alcalde Marc Aloy els ha esperonat a "fer un món millor", alhora que ha definit les jornades com "un referent per a la ciutat". Fent esment a l'Agenda Urbana 2030, que anteriorment ha citat Queralt felicitant l'Ajuntament per tirar-la endavant, Aloy ha posat alguns exemples concrets de les accions que inclou, com l'electrificació de la flota urbana, el salt del 27,5% al 70% pel que fa al reciclatge que ha convertit Manresa, ha afirmat, en "la ciutat que més recicla", i les plaques solars que s'estan instal·lant en els equipaments municipals.
Entre el públic hi havia els regidors d'Ensenyament, Pol Huguet, i d'Ocupació, Lluís Vidal Sixto, que van estudiar al Lacetània.
Un centenar d'activitats
Les Jornades Lacetània s’allargaran fins aquest divendres 27 de març amb un centenar d'activitats adreçades a l’alumnat i també al conjunt de la ciutadania. Enguany, se centren en l'ODS 12: Producció i Consum Responsables. Al vestíbul de l'institut hi ha una exposició sobre aquesta temàtica i a les portes i parets de les aules cartells amb missatges animant al reciclatge per ajudar el planeta.
