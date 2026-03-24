"M’ajuda a orientar-me i trobar sortides": 12 visitants de la Fira de l'Estudiant de Manresa expliquen la seva experiència
El certamen estarà obert fins dijous al Museu de l’Aigua i del Tèxtil
«M'ha servit per saber com seran els estudis que vull cursar». Mariona Espinal, de 16 anys i de Santpedor, és una de les visitants que aquest dimarts ha passat per la Fira de l'Estudiant de Manresa. La majoria dels assistents tenien més o menys clar cap on volen enfocar el seu futur, però tot i així, entre els estants habilitats al Museu de l’Aigua i del Tèxtil hi han trobat molta informació. Regió7 ha parlat amb dotze joves.
En el cas d'Espinal, diu que ara està fent un grau mitjà de farmàcia i després té pensat cursar un grau superior de laboratori. De la fira, n’opina que és útil perquè l'ha ajudat a conèixer amb profunditat com serà aquest grau.
L’Antonio Molina, de Manresa i de 17 anys, destaca el valor de la fira de Manresa per a la gent que encara no té clar què estudiar. Explica que, com ell, hi ha gent que quan està acabant el grau mitjà es troba «en un punt de no saber cap on anar», i el certamen els pot ajudar.
«Ofereix molta informació»
La Youssra El Argoubi té 16 anys és entre els visitants de la fira que té clar el que vol estudiar: un grau superior d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear, explica. Destaca que la fira «ofereix molta informació» i els seus voluntaris «ajuden bastant a orientar-te».
La Latifa, de 18 anys i de la capital del Bages, està cursant un cicle formatiu de grau mitjà d’activitat comercial. Creu que la Fira de l’Estudiant li està «servint molt», ja que proporciona diverses «opcions i sortides» que l’ajuden a orientar millor el seu futur.
En Daniel Burgos, manresà de 16 anys, diu que li agradaria «estudiar un grau superior de cuina». Aquest dimarts ha visitat la Fira de l’Estudiant al Museu de l’Aigua i del Tèxtil i assegura que l’experiència li ha servit: «M’ha ajudat a orientar-me i trobar sortides pel futur».
Ivan Zapata, de Vacarisses i de 18 anys, explica per què és a la fira: «Tot i que l'any que ve faig el grau superior i he pensat a quedar-me al Guillem Catà, on ara estic fent el grau mitjà, vull mirar més opcions i veure si n’hi ha alguna d’elles que em sorprèn».
«M'ha ajudat a conèixer els camins per arribar a ser mestre»
La Jana Cortina té 15 anys i actualment està estudiant a l’institut d’Artés. De gran li agradaria ser professora d’infantil i haver passat per la Fira de l’Estudiant del Museu de l’Aigua i del Tèxtil l’ha ajudat, afirma, a «conèixer els camins per arribar a ser mestre».
Adrià Giménez té 14 anys i és d'Avinyó. Vol estudiar electromecànica. Diu que la fira ha estat "interessant" i que hi ha pogut "investigar" sobre on podrà cursar els estudis que té al cap.
De Súria i de 18 anys, Kevin Rongel diu: «No tinc del tot clar què vull estudiar, estava pensant en el sector del màrqueting o el comerç». A la fira hi ha assistit per buscar possibles llocs on estudiar i en arribar es mostrava «impressionat» per tota la informació disponible.
«De moment vull fer el batxillerat humanístic mentre vaig al conservatori de música i la Fira de l’Estudiant m'està servint per trobar informació sobre què podré fer en el futur», explicava en Luca Cuerin, visitant del certamen de 15 anys i d’Artés.
Douja Balawi, té 16 anys i és de Navàs. Assegura que la fira de Manresa «m'ha servit aquesta per saber una mica cap a on vull anar». D’entre les opcions que ha vist diu que, «de moment, m'ha convençut molt la Joviat, però encara no sé exactament què estudiar».
A diferència de la majoria, Àlex Caballol, de 17 anys, ha sortit una mica contrariat del Museu de l’Aigua i del Tèxtil. «No m'ha servit massa -deia-, ja que tinc pensat estudiar comerç internacional i no he vist cap centre present a la fira que ho expliqui».
Subscriu-te per seguir llegint
