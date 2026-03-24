Manresa estrena una ruta guiada amb Baik per espais patrimonials de la ciutat lligats a sant Ignasi
L’activitat inaugural, que tindrà lloc aquest diumenge 29 de març, es posa en marxa coincidint amb l'estrena del servei municipal de lloguer de bicis elèctriques de curta durada
La ruta s’integrarà en el catàleg de visites turístiques concertades que s'ofereixen actualment
Regió7/G.C.
Coincidint amb l’arrencada del nou servei de curta durada de lloguer de bicicletes Baik a la ciutat, Manresa Turisme ha organitzat per al proper diumenge 29 de març una innovadora visita guiada amb bicicleta. La proposta, que requereix el lloguer de Baik per dur-la a terme, permetrà als visitants i a la ciutadania descobrir i recórrer sobre rodes alguns dels espais patrimonials més emblemàtics de la capital del Bages lligats a sant Ignasi.
L’itinerari dissenyat per a l’ocasió resseguirà els primers quilòmetres del Camí del Comiat, el trajecte que va fer Ignasi de Loiola fa més de 500 anys. Es tracta d’un circuit circular, pensat per a tots els públics, que tindrà com a punt d’inici i de finalització el Museu del Barroc de Catalunya.
Durant la pedalada, els participants podran visitar i conèixer de primera mà alguns dels indrets on Ignasi va deixar la seva petjada històrica, fent parada en llocs tan significatius com el Santuari de la Cova, la Capella del Rapte i el Santuari de la Salut de Viladordis.
Inscripcions i consolidació de l’oferta
Les persones interessades a participar en aquesta primera edició poden formalitzar la seva inscripció a través del lloc web oficial de Manresa Turisme. Per celebrar l’estrena, l’activitat s’ofereix a un preu especial de 15 euros.
La iniciativa neix amb voluntat de continuïtat. Segons informa l’organització, està previst que els itineraris en bicicleta es vagin programant mensualment. A més, la ruta s’integrarà dins del catàleg de visites turístiques concertades que ofereix actualment Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires, reforçant així l’aposta de la ciutat per un turisme actiu, cultural i sostenible.
