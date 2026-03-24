Manresa ha passat de donar-li l’esquena al riu a viure’l de cara
El balanç dels cinc anys del Pla Estratègic del Cardener mostra com ha anat guanyant permeabilitat, biodiversitat i visitants
El Cardener ha deixat de passar gairebé d’incònit per Manresa. Després de dècades d’imperi de canyes i bardissa, l’espai de l’entorn fluvial s’ha anat imbricant amb la ciutat urbanitzada. En el fet que el del riu sigui un espai cada cop més permeable i utilitzat ha jugat un paper important el Pla Estratègic del Pla del Cardener.
Aprovat el 2021, aquest document marc ha anat guiant les intervencions que una a una s’han anat desenvolupant progressivament amb la intenció que la ciutat passés de donar-li l’esquena al riu a viure’l de cara.
Té com a objectius millorar l’estat de conservació i incrementar la biodiversitat fluvial, millorar la connectivitat ecològica, ampliar l’ús públic i donar a conèixer els valors naturals, patrimonials i ambientals del Cardener.
En aquests cinc anys, les inversions fetes al riu sumen 3,8 milions d’euros i han permès una millora considerable de la llera i la ribera. S’han recuperat grans extensions de vegetació de ribera, hi ha hagut una gran millora en l’accessibilitat al riu i s’han enderrocat estructures obsoletes per reconquerir l’espai públic.
Tot això ha permès un augment de la biodiversitat i l’increment de l’ús del riu com a espai de sociabilització cada cop més concorregut i d’educació ambiental. S’han comptabilitzat 90 tallers per a escoles, amb la participació de 2.587 infants, per conèixer els amfibis, l’ocupació de les caixes niu i observar l’anellament científic d’ocells. Diverses escoles ja s’han fet seu el riu demanant col·laboracions per fer-hi activitats. També s’ha creat una maleta pedagògica específica per treballar el projecte de renaturalització de Can Poc Oli.
Més arbres, menys canyes
S’ha canviat el tipus de gestió de l’espai fluvial. Es desbrossa menys sovint i no a tots els indrets, per permetre que les plantes completin el seu cicle natural, facin llavors per alimentar els ocells i neixin rebrots que expandiran el bosc de ribera de manera natural.
El tram del Cardener es configura com un corredor verd que alberga una gran varietat de fauna, especialment aus, que troben en la vegetació que voreja el riu l’ambient necessari per desenvolupar-se. També s’han plantat arbres i diversificat el nombre d’espècies, el que contribueix a que la vegetació del riu es fragmenti de manera natural i els animals disposin de més aliment. S’han desbrossat les canyes (espècie invasora) i eliminat els rizomes (arrels) arrencant-los, per impedir el rebrot i permetre que la vegetació de ribera s’estengui cap a zones abans ocupades pels canyars. Així, el bosc es diversifica i amplia superfície. Per tal de mantenir un riu viu, es considera necessari recuperar la vegetació pròpia de ribera, que ha de servir de refugi i aliment per a la fauna salvatge, que mica en mica va augmentant.
S’està treballant per fer més agradable l’accés i recuperar el riu per a la ciutadania. Per això s’han condicionat camins i espais de descans per fer-los més ràpids i segurs. També s’han definit àrees per a les persones i per als gossos, evitant la presència de gossos en zones sensibles, amb la finalitat de protegir els hàbitats i les zones de nidificació de la fauna salvatge.
S’ha eliminat l’antiga discoteca Carpa del Riu, que ocupava part de la ribera, recuperant l’ús públic d’aquest espai i millorant l’itinerari de vianants que recorre el marge del riu. Obres com la construcció d’un nou pas per a vianants al pont de Sant Francesc, la passera per a vianants al Pont Vell, l’obertura de camins i l’ampliació de la xarxa d’itineraris contribueixen a que el riu passi de ser un obstacle a un espai de gaudi.
