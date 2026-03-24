Manresa tornava a créixer per fi, però neguitejava
Un ampli treball periodístic de Regió7 analitzava la immigració que tancava vint anys de declivi
Ara fa 25 anys, Manresa deixava de perdre població per primera vegada en més de dues dècades. L’any 2001 començava amb 64.626 habitants, mig miler més que l’any anterior. El declivi demogràfic iniciat el 1980, quan s’havia arribat a 67.007 empadronats, es revertia per fi. Era un senyal molt positiu. Però la totalitat d’aquest creixement es devia a l’arribada d’immigració. Començava tímidament la gran arribada d’aquest segle i, tot i que les xifres eren molt baixes, la societat receptora ho vivia amb molta inquietud.
Ara, amb un 21% de població immigrada a la ciutat, sobta que es pogués viure amb preocupació un moment en què era el 3,1%. Una mirada retrospectiva pot ser útil per analitzar el present.
A Manresa hi havia llavors 2.078 estrangers empadronats, la gran majoria dels quals del Marroc. La proporció d’aquesta nacionalitat era molt més elevada que ara, que és el 38%. La seva arribada havia començat als primers anys noranta, però fins al tombant de segle no havia estat suficient per donar la volta a la pèrdua de població.
El desconeixement que els autòctons tenien de la comunitat nouvinguda era encara més gran que ara, i abundaven els rumors infundats, encara més que ara. La immigració era el gran tema de debat social, tant com ara, que s’ha convertit en el combustible principal del creixement de l’ultradreta.
En aquest context, Regió7 va fer un gran esforç periodístic per presentar als seus lectors una visió completa del fenomen: sense prejudicis, sense bonismes, amb dades, parlant amb els protagonistes i anant al fons de la qüestió. El dia 24 de març es feia el primer lliurament, de vuit pàgines, d’una sèrie de reportatges que es va anar desenvolupant durant les següents setmanes.
Aquell primer dia es publicaven les opinions de quinze persones triades a l’atzar, al carrer, a les quals es demanava si tenien coneixement directe de problemes amb la immigració. Era eloqüent que ningú no en podia esmentar cap, però la majoria deien que hi havia massa immigrants.
S’explicava que el Barri Antic ja no era el seu únic lloc de residència. A mesura que milloraven els seus ingressos, es repartien. Evitar la concentració era, precisament, el gran repte a les escoles. Es constatava que els autòctons esquivaven els centres on hi havia més alumnat magribí, i es volia evitar la creació de guetos. L’Ajuntament hi havia estat treballant i, al centre on s’havia produït inicialment la concentració més important, l’institut Lluís de Peguera, ja havia baixat.
Vist amb les xifres d’ara, el que llavors es considerava una guetització provoca un somriure, però en aquells moments semblava un daltabaix.
AVUI, LA VUITENA ENTRE LES CIUTATS GRANS- Amb dades de gener de 2025, Manresa té un 21% de població nascuda a l’estranger, 2,5 punts per sobre de la mitjana de Catalunya i sis punts per sobre del conjunt del Bages. Entre les ciutats grans és per sota de l’Hospitalet de Llobregat (26%), Barcelona (24,5%), Castelldefels (23,6%), Santa Coloma de Gramenet (23%), Lleida (22,04%) i Girona (21,28%).
