Més papallones, amfibis, ocells i mamífers que es reprodueixen a Manresa
La gestió que s’està fent del Cardener i el seu entorn dins del terme municipal està augmentant la biodiversitat de forma perceptible
La roda de la natura gira especialment bé al parc del Cardener, de Manresa, i els efectes comencen a ser ben perceptibles. A banda de l’increment tant de les espècies d’ocells observades com del nombre d’exemplars, s’ha constatat la presència de senglars, cabirols, teixons, guineus i, fins i tot, llúdrigues com a mostres d’una biodiversitat en creixement. Però hi ha més.
El regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, ha explicat que una de les conseqüències de treure quatre hectàrees de canyes ha estat una diversificació de la vegetació. «Cadascuna de les espècies de flora té associada una espècie de fauna. Hi ha papallones que només s’alimenten d’un tipus concret de fulles. A hores d'ara tenim 20 espècies diferents de papallones que abans no hi eren». Una altra acció ha estat la creació de quatre bases a la zona de les fàbriques Banca i Vermella, «Unes més profundes, altres menys, unes més a prop de l’aigua, altres menys, per tant n’hi ha que tindran aigua tot l’any i que seran molt bones per a les granotes i altres que només tindran aigua unes èpoques de l’any, que seran molt bones pels gripaus, que no volen aigua sempre. A cada espècie d’amfibis li agrada una cosa diferent i, per això hi ha bases diferents».
Huguet relata que hi ha tot de mesures concretes que tenen com a objectiu millorar la biodiversitat, «i això no havia passat mai».
Peixos poden desplaçar-se
Dintre del riu, a l’enderroc de la resclosa de Can Poc Oli seguirà la intervenció a la resclosa del Pont Vell. Les rescloses han estat fronteres insalvables i l’eliminació de barreres fluvials permet que els peixos puguin desplaçar-se amb menys impediments.
El regidor d’Acció Climàtica confessa que mirar els mapes de l’Institut d’Ornitologia de Catalunya i veure que hi havia tot d’espècies d’ocells comunes a Catalunya que no eren presents a Manresa li recava. «I, ara, els tenim», afirma complagut. «Algun d’ells, el colltort, per exemple, fins fa dos anys no el teníem». A més, hi ha tot d’espècies que estaven presents en poca quantitat i s’ha aconseguit una bona proliferació. «Fins fa pocs anys només podíem intuir. Algú podia veure algun animal, però no sabíem si n’hi havia molts o n’hi havia pocs. Des del 2021 que estem fent censos. Només tenim quatre anys de dades sistematitzades, però només amb aquests quatre anys ja veiem una evolució de la biodiversitat prou important. Hi ha tendències que ja són molt evidents», assegura. Si s’hi afegeix el ric patrimoni fabril i històric, tot plegat fa del riu un prometedor escenari de futur.
Es dispara la varietat d'ocells
Les espècies d’ocells observades han passat de 39 l’any 2021 a 74 el 2025, i el nombre d’individus ha saltat de 464 a 3.855. Destaquen aus de sotabosc com el pit-roig (Erithacus rubecula) i el colltort (Jynx torquilla), així com el pardal xarrec (Passer montanus), que ha creat una important població reproductora gràcies a l’augment de plantes que fan llavor i a la instal·lació de les caixes-niu, que en el global mantenen una mitjana d’ocupació del 80,6%.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques