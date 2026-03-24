Míriam de Rosa, que va exercir de jutgessa a Manresa, s'incorpora l'1 d'abril com magistrada al Tribunal de Corts d'Andorra
El nomenament de la jutgessa, molt vinculada a la Catalunya Central, va generar polèmica a Andorra
Míriam de Rosa Palacio, que va exercir com a magistrada titular del Jutjat Penal núm. 1 de Manresa entre els anys 2004 i 2009, prendrà possessió del nou càrrec de magistrada del Tribunal de Corts d'Andorra aquest propvinent 1 d'abril.
El seu nomenament va ser nomenada com a magistrada de primer grau adscrita al Tribunal de Corts per ocupar una plaça de dedicació plena, en el marc del concurs obert entre juristes de competència tècnica reconeguda publicat per edicte de 26 de maig del 2025, tal com ja va informar Regió7, però el procés es va haver d'aturar pel recurs que va presentar la batlle Alexandra Terés, on qüestionava la constitucionalitat dels articles de la Llei qualificada de la Justícia que permeten el nomenament de jutges que no tinguin la nacionalitat andorrana. Fa uns dies, el plenari del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra va avalar el sistema d’elecció de magistrats i Terés va decidir abandonar la lluita judicial i no portar el cas al Constitucional, cosa que va permetre posar en marxa la maquinària per fer efectiva la incorporació de Míriam de Rosa com a magistrada del Tribunal de Corts.
A Andorra, el Tribunal de Corts és competent per jutjar, en primera instància, els delictes majors i menors i les contravencions penals, i també per dur a terme l’execució de les seves sentències i altres resolucions. Resol de forma unipersonal les apel·lacions contra les resolucions dels batlles dictades en fase d’instrucció i exerceix, mitjançant el seu president, les funcions de jurisdicció de vigilància penitenciària i d’aplicació de les penes. El Tribunal de Corts es compon d’un president i un conjunt de magistrats en un nombre no inferior a quatre.
La jutgessa catalana, molt vinculada a la Catalunya Central, ocuparà ara una d'aquestes magistratures, després d'exercir com a jutgessa i magistrada a Igualada, Guipúscoa, Manresa i Barcelona, on es trobava fins ara, al capdavant del Jutjat d’Instrucció núm. 10 de Barcelona, on va instruir casos destacats com el del Palau de la Música, entre altres ocupacions. És membre de la carrera judicial espanyola des de l’any 2001.
La jutgessa jurarà el càrrec de magistrada adscrita al Tribunal de Corts el dimecres 1 d’abril, a les 12 hores, a la Seu de la Justícia d'Andorra la Vella, en un acte presidit pel màxim responsable del Consell Superior de la Justícia andorrà, Josep Maria Rossell.
