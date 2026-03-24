Salut Pública afirma que no vacunar-se és una alteració de la percepció del risc
El subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Jacobo Mendioroz, diu que les possibilitats d’agafar el tètanus és molt baixa, però si passa és greu
«En epidemiologia sempre diem que una possibilitat baixa que passi una cosa molt greu, és una possibilitat que s’ha de tenir en compte». Ho diu el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de Catalunya, Jacobo Mendioroz, a tomb del cas del jove de 17 anys ingressat a l’UCI de Sant Joan de Déu de Manresa. La malaltia es pot prevenir amb la vacuna, però en aquest cas concret la família del jove, escolaritzat a Santpedor, és antivacunes.
En declaracions a Regió7, Mendioroz ha assegurat que l’opció de no vacunar és «una alteració de la percepció del risc». En aquesta línia, ha explicat que és molt poc probable agafar el tètanus com li ha passat al menor, però, en canvi, «si et passa les conseqüències són molt greus».
Ha recordat que la malaltia en qüestió no s’encomana de persona a persona, sinó que és a causa d’un bacteri que entra al cos per una ferida, cremada o mossegada. «La millor manera de prevenir-ho és seguir el calendari infantil de vacunació» i els reforços cada 10 anys en el cas dels adults.
Responsabilitat ciutadana
Considera que malgrat que hi ha cobertures de vacunació molt elevades, també s’ha de tenir en compte la responsabilitat ciutadana. «És veritat que podem tenir bosses de vulnerabilitat des del punt de vista immunològic, que és gent que pel que sigui no s’ha vacunat, i és possible que ens trobem en situacions aïllades com aquesta o el xarampió».
Segons Mendioroz, «no és una qüestió d’opinió. Podem tenir les creences que vulguem, podem escoltar a qui sigui, però el que és cert és que si no ens vacunem, cada cop tindrem més casos de malalties que ara no veiem. Si les cobertures baixen, ens trobarem en situacions com fa 30 o 40 anys, quan hi havia molts més afectats per pòlio o epidèmies del xarampió que causaven centenars de morts».
Pensar que la cobertura de grup protegeix també és una percepció de risc, afirma el dirigent de Salut Pública. En el cas del tètanus, per exemple, no té res a veure perquè no s’encomana. En altres supòsits com el xarampió, sí que es pot anar estenent.
Una sola malaltia erradicada
Recorda que només hi ha una malaltia erradicada totalment al món: la verola. «N’hi ha dues amb vacunes prou bones que es pensava que es podrien erradicar com la pòlio i el xarampió, però ha de ser un esforç planetari i aquest esforç ha baixat mundialment».
A partir d’aquí, la globalització, els viatges, el turisme, farà que «continuem tenint casos de pòlio, ràbia o tètanus». En aquests casos recorda que la immunitat no tan sols s’aconsegueix seguint el calendari de vacunacions de Salut, sinó també tenint en compte el país al qual es viatja.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques