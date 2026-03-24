Sergi Perramon desmenteix Sílvia Orriols i nega cap proposta de candidatura conjunta amb Aliança Catalana i Junts per Manresa
El líder d'Avenç Nacionalista lamenta que "els extrems del panorama polític estiguin introduint joc brut i intoxicacions"
Davant les declaracions fetes per la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en relació amb una suposada proposta de candidatura conjunta amb Junts per Manresa i Avenç Nacionalista, el regidor Sergi Perramon vol "desmentir-les de manera clara i contundent".
Perramon afirma que "mai he proposat cap acord a tres bandes entre Junts, Aliança Catalana i Avenç Nacionalista", tal com ha afirmat Sílvia Orriols, i assegura que aquestes declaracions no s’ajusten a la realitat dels fets. A més, afegeix que "seria plenament inversemblant pensar que un acord així podria haver succeït".
En les darreres converses mantingudes amb membres d’Aliança Catalana i persones del seu entorn, la proposta que es va posar sobre la taula va ser, exclusivament, que Perramon encapçalés la seva candidatura, tant a nivell municipal a Manresa com a candidat al Parlament per la circumscripció de Barcelona. Perramon subratlla que aquestes converses es van produir a títol estrictament personal amb ell, i no amb cap plataforma ni projecte polític, ja que en aquell moment Avenç Nacionalista no existia.
Davant d’aquesta proposta, Perramon va expressar de manera clara que la seva voluntat no era integrar-se en cap sigla concreta, sinó treballar per construir una plataforma àmplia, transversal i guanyadora, amb l’objectiu de ser la primera força i governar Manresa.
"En cap moment es va mencionar Junts per Manresa"
Segons explica Perramon, la resposta per part d’Aliança Catalana va ser que aquesta opció es va interpretar com una negativa: o acceptava ser el seu candidat en els termes plantejats, o no hi havia recorregut compartit.
A més, Perramon remarca que "en cap moment d’aquelles converses es va mencionar Junts per Manresa", ni tampoc cap possible acord amb aquesta formació. De fet, en aquell moment ni tan sols s’havien iniciat converses amb Junts, ni existia cap escenari de pacte polític en aquest sentit.
Per tot plegat, Perramon considera que les afirmacions fetes per Orriols "generen una confusió innecessària" en el debat polític local.
Perramon ha volgut deixar clar que està centrat en la política municipal i en l’objectiu de governar Manresa, més que no pas en agitar el tauler polític o alimentar polèmiques estèrils. En aquest sentit, ha criticat que "partits de fora de Manresa vulguin utilitzar la ciutat per a objectius que no són els de transformar-la i millorar-la".
Perramon lamenta que "els extrems del panorama polític estiguin introduint joc brut i intoxicacions" en el debat, tal com s’ha vist després del Pacte de la Llum. “A nosaltres no ens interessa el soroll polític que només alimenta interessos partidistes; ens interessa resoldre les preocupacions del dia a dia dels manresans”, ha conclòs.
