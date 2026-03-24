Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa

Ho va dir en una compareixença davant la premsa al Parlament de Catalunya

Sílvia Orriols en la compareixença de premsa al Parlament / Arxiu particular

Francesc Galindo

Manresa

La fundadora i presidenta d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, va assegurar en una compareixença de premsa al Parlament de Catalunya que Sergi Perramon, d’Avenç Nacionalista, li va plantejar un pacte en el qual a banda de les dues formacions hi hagués també Junts per Manresa.

En la compareixença per presentar l’alcaldable per Amposta d’Aliança Catalana, Èric Esteban, un periodista li ha demanat per l’episodi en el qual Sergi Perramon es va negar a encapçalar la candidatura d’Aliança Catalana a Manresa. Finalment, Avenç i Junts han anunciat un acord per presentar-se conjuntament a les eleccions.

Orriols va respondre que “sí que és veritat que vam establir converses amb ell i ens va proposar fer un grup a tres entre Junts, ells i nosaltres, i nosaltres ens vam negar perquè el processisme ja hem tastat quins resultats té i, evidentment, Catalunya necessita quelcom diferent i Manresa, com una bona ciutat dins de Catalunya, mereix un projecte diferent per tenir resultats diferents”.

Oriol Gès, present

A la presentació també hi havia el manresà Oriol Gès, secretari d’Organització i Finances d’Aliança Catalana. Va néixer a Manresa el 6 de juliol del 1990 i resideix a Vic des de fa vuit anys. Graduat en Economia per la UAB, és economista col·legiat al Col·legi d’Economistes de Catalunya i exerceix la seva activitat professional al sector bancari. Detenta la Secretaria d’Organització i Finances d’Aliança Catalana des de la fundació del partit.

Sergi Perramon, que es va presentar pel Front Nacional i, actualment, és regidor del Grup Nacionalista a l'Ajuntament de Manresa, va rebutjar l'oferta que li va plantejar Aliança Catalana de ser l'alcaldable per aquesta formació de cara a les eleccions municipals del maig del 2027 a la capital del Bages.

I no només això, segons ha assegurat Perramon i han confirmat fonts d'Aliança Catalana, l'oferta d'encapçalar la candidatura municipalista portava afegida una altra proposta: ser el número 1 d'Aliança Catalana a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya per la circumscripció de Barcelona.

Perramon ja va rebre abans de les passades eleccions a la cambra catalana l'oferta de ser el número 1 de la demarcació de Barcelona, i també la va rebutjar.

Manresa estrena una ruta guiada amb Baik per espais patrimonials de la ciutat lligats a sant Ignasi

¿Fi de la vaga de metges? Sanitat convoca els sindicats a una reunió a la recerca d’un acord

Desarticulen a l'Anoia un grup criminal especialitzat en furts de catalitzadors

El Tribunal Europeu de Drets Humans rebutja paralitzar l’eutanàsia de la jove catalana Noelia

La tècnica esportiva especialitzada en rehabilitació oncològica, Elena Vers: “És important continuar fent exercici en procès preoperatori, tractament o fase d’estabilització”

La Fira de l'Estudiant reorganitza la seva oferta amb una orientació més propera a la realitat professional
