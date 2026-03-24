La UBIC Manresa sorteja cinc mones de Pasqua artesanes
Entre aquest dimecres 25 de març i el 31 de març, les persones que comprin en els comerços associats a l'ens comercial podran participar en el sorteig
Divendres arrencarà una nova iniciativa que portarà jocs per a la canalla a tres places en diferents dies
Gemma Camps
La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC Manresa) posa en marxa aquesta setmana dues iniciatives per dinamitzar la ciutat i reforçar el vincle entre la ciutadania i el comerç de proximitat: el nou cicle Jocs al carrer i la campanya de Setmana Santa Les padrines i padrins del comerç.
Aquest divendres 27 de març arrencaran els Jocs al carrer, una proposta itinerant que recorrerà tres places de la ciutat amb l’objectiu de dinamitzar els barris i fomentar la participació familiar. La primera cita, aquest divendres, tindrà lloc a la plaça de Neus Català, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 10 del vespre, amb jocs gegants pensats per a la canalla i les famílies. El cicle continuarà el 17 d’abril a la plaça de les Oques i el 26 de juny a la plaça Clavé.
Amb aquesta proposta, la UBIC fa valer la seva aposta per crear espais de trobada on sortir, jugar, descobrir el barri i, alhora, reivindicar el comerç local. L’activitat està dinamitzada pel CAE Manresa.
Un premi a la fidelitat
D'altra banda, coincidint amb la Setmana Santa, l'ens comercial impulsa la campanya Les padrines i padrins del comerç, que vol premiar la fidelitat de la clientela per mitjà d'una de les tradicions més arrelades. Entre aquest dimecres 25 de març i el dimarts 31 de març, les persones que comprin als comerços associats podran participar en el sorteig de cinc mones de Pasqua artesanes.
Com participar-hi?
- Fent compres en els establiments associats
- Escanejant el codi QR disponible a les pastisseries i a l’Instagram de la UBIC
- Omplint la butlleta digital i adjuntant una foto del tiquet
- El sorteig es farà el dia 1 d'abril
- En aquest enllaç es poden consultar els comerços associats per participar en el sorteig.
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències