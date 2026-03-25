Entrevista | Elisabet Oller Muixí Administradora de la loteria Guimerà, que fa 60 anys
«Abans, quan tocava la loteria, ens portaven rams de flors i bombons»
La seva àvia i el seu pare van muntar la primera administració de loteria de Manresa al carrer d'Àngel Guimerà i ara és ella la que reparteix sort
L’administració de loteria Guimerà, la primera de Manresa, celebra 60 anys. La van obrir el setembre de 1966 Antònia Vilaseca i el seu fill Santiago Oller. Actualment, hi ha al capdavant Elisabet Oller Muixí (Manresa, 1971), que el passat dia 8 va donar un premi de més d’un milió i mig d'euros de la Primitiva. En un lateral del petit local hi té emmarcats els premis que han repartit tots aquests anys. El primer va ser un tercer premi de la loteria el 5 d’agost del 1968. També hi té un àlbum amb retalls de diaris que permeten repassar les sis dècades repartint sort.
Com se’ls va acudir a la seva àvia i al seu pare obrir una loteria?
La meva iaia, la fundadora, anava a buscar a Barcelona un dècim que agradava a la seva mare, que era el 25737, que és un número que tenim fix. Com que també li agradava molt el tema de jugar va muntar una administració.
La primera de Manresa. Sempre ha estat al mateix lloc?
No. Vam estar al començament del carrer Guimerà. Al costat hi havia el boteller i, més tard, La Gens que J’Aime. Era un edifici antic i els van començar a dir que havia d’anar a terra. Quan van començar tothom anava a Barcelona a comprar els números. El conegut era anar a Cal Valdés, al Gato Negro... La meva àvia ja era molt comerciant. Venien de tenir un forn de pa, una merceria. Era gent que sempre havia estat molt de cara al públic. Tot i això, sempre deia que començar l’administració va ser molt dur perquè era no tancar als migdies i treballar fins al vespre perquè la gent agafés confiança. Va començar pagant premis amb números que portaven de Barcelona, que no hi guanyes res. Fins que va donar premis molt seguits i va agafar molt públic. Fins als anys 80 no vam canviar al local on som ara. Volien que fos a Guimerà perquè és com es deia la loteria. Va costar molt i al final el van trobar.
Ha canviat molt el carrer des d’aleshores, pel que recorda?
Moltíssim. Hi havia molta mobilitat, sigui pel trànsit o pels veïns, i hi havia petita botiga. Recordo el dels queviures. Ara hi ha moltes franquícies.
Com funcionava fa 60 anys una loteria? Què es venia?
Era tot loteria de dissabte i les travesses del futbol.
Hi ha algun premi que marqués un abans i un després al negoci?
Sí, el de Nadal de l’any 1973. 380 milions [de les antigues pessetes]. El tenien sencer. Va tocar a tota la comarca. Als Bombers, a bars... El meu pare sempre m’explica que van haver de tallar tot el carrer perquè van venir teles i periodistes de tot arreu.
Quin és el premi més important que han donat?
Aquest de Nadal, el dels 400 milions [de les antigues pessetes]... N’hi ha hagut bastants. Un del Nen i, durant la setmana, un especial de 10 milions. També hem donat el Gordo de la Primitiva, Bonolotos...
Alguna vegada els ha vingut a donar les gràcies l’afortunat?
Sí. Abans ho feien més. Ara la gent queda més en l’anonimat. Últimament, ens ho diuen més per telèfon o venen al cap d’un temps i ens donen les gràcies. Abans, quan tocava la loteria, ens portaven rams de flors i bombons. També hem tingut obsequis anònims, com una panera amb un «Moltes gràcies».
Quina és la petició més estranya que li han fet d’un número?
Sobretot, quan hi ha alguna desgràcia com la de les Torres Bessones, que ens demanaven aquella data. Són modes. Una de les dates que vam tenir i que ens va donar molta fama va ser la del Mundial de Futbol, l’11 de juliol del 2010. Tenim sempre el número 11710 i es va fer famós. El telèfon no parava de sonar. De Catalunya, d’Espanya, de València. Fruit de l’enviament d’aquest número a tot arreu vam fer una cartera molt gran de clients.
Recorda alguna anècdota?
Ara que vam donar el premi del milió i mig, et ve la gent i t’explica què faria i què deixaria de fer. L’altre dia una senyora ve i em diu: «Mira, a mi el que m’has de vendre és això del milió d’euros. No em venguis res més». Et fan riure molt.
És cert que tenen com a amulet una ferradura on la gent passa els números per tenir sort?
Sí. Des que vam obrir l’altra administració. Allà no estava posada de manera que es poguessin passar els números per sobre i quan vam venir aquí vaig posar-la al taulell.
Es veu gastadeta...
Ui! La freguen! N’hi ha que fins i tot posen la bossa a sobre. N’hi ha que s’hi volen quedar estona. També veus algú més seriós que no gosa i que no vol que el miris, però que també passa el número per sobre.
Creu en la sort?
Sí. Hi crec. Sobretot, si ets molt positiu, trobo que hi va relacionat.
Hi juga o no li és permès?
Jugo i m’és permès. El que més m’agrada és la loteria.
Una persona que jugui a l’Euromillones té una probabilitat entre 140 milions de guanyar; a la Primitiva, 1 entre 14 milions, i a la Loteria de Nadal, 1 entre 100.000. No obstant això, cada dia hi ha milions de persones que hi juguen. Com s’ho explica?
Jo crec que el principal és que, quan la gent juga a la loteria, agafa una il·lusió. En el moment que estàs comprant el dècim et passa pel cap què podries fer si et toqués. Et puja l’adrenalina i penso que és tan positiu que el fet de comprar-ne ja fa que marxis amb un somriure. Ara que hem donat aquest premi del milió i mig, només una persona a tota Espanya i l’hem donat a Manresa, penso que hi ha d’haver il·lusió. Per què no?
Cada vegada hi ha més gent que compra en línia, o encara prefereixen la presencialitat?
Sobretot el jovent i que hi hagi tantes plataformes per internet fa que s’hi vengui, la veritat. Nosaltres tenim una pàgina web i funciona. És una comoditat, però treu comunicació. Jo soc partidària que duri el contacte a través de la finestreta i que puguem parlar amb la gent perquè és el més maco.
Creu que canviarà el sector?
El canvi que li puc veure és que cada vegada va més tot amb màquines. La meva iaia i el meu pare van començar fent els segells a mà.
Hi ha algun perfil molt concret de comprador?
Hi ha molta varietat. Ara també ve un públic més jove, que costava. Hi ha uns dècims els dijous que valen 3 euros, que és un preu econòmic, i et poden tocar 30.000 euros lliures d’impostos. Aquest públic, que no venia, ens demana la loteria dels dijous.
Els han atracat mai?
Sí. Vam tenir un bon ensurt. Vam rebre. Així i tot, està tot informatitzat i diners no n’hi ha, però és la feina que et porta, i el trasbals. Anul·lar tots els números...
Algun truc per guanyar?
No perdre la il·lusió.
Subscriu-te per seguir llegint
