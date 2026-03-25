Althaia i la Fundació Puigvert signen un acord que potencia l'atenció urològica d'alta complexitat a Manresa
Les dues institucions es comprometen a sumar esforços, fer xaxa i compatir coneixements
Regió7/Jordi Morros
La Fundació Althaia i la Fundació Puigvert de Barcelona han signat un conveni de col·laboració que permetrà potenciar l’atenció d’alta complexitat en l’àmbit de la urologia que s’ofereix a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Amb aquesta aliança, les dues institucions reforcen la seva voluntat de treballar en xarxa i de posar el coneixement i l’expertesa al servei dels pacients amb l’objectiu d’oferir una atenció de màxima qualitat i garantir l’accés a les millors opcions terapèutiques disponibles, segons ha fet públic Althaia.
La Fundació Puigvert és referent en l’àmbit de la urologia a escala internacional, i centre de referència per a pacients atesos a Althaia quan s’han de sotmetre a tractaments que no es dispensen a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ara la col·laboració que ja existeix també es reforça en l’àmbit de la formació de professionals.
Signaura de l'acord
La signatura de l’acord ha anat a càrrec del director general d’Althaia, Manel Jovells, i el patró delegat i director general de la Fundació Puigvert, Ramon Massaguer, que han remarcat la importància de sumar esforços entre institucions del sistema públic de salut. En aquest sentit, ambdues institucions comparteixen el compromís de treballar de manera coordinada per generar sinergies, compartir coneixement i oferir una atenció de màxima qualitat a la ciutadania.
Althaia ja assumeix un alt nivell de complexitat en l’àrea d’urologia, segons la mateixa fundació. Tanmateix, algunes patologies molt concretes no es poden atendre actualment a l’Hospital Sant Joan de Déu, com per exemple els trasplantaments renals, alguns tractaments de fertilitat masculina o la litotrícia extracorpòria per eliminar pedres a base d’ones de xoc. La Fundació Puigvert esdevé centre de referència per a aquests casos.
Formació de professionals
El conveni incorpora també una línia de col·laboració en formació professional que facilitarà l’intercanvi de professionals entre ambdues institucions. Així per exemple quan Althaia incorpori residents de l’especialitat d’Urologia, aquests podran complementar la seva formació a la Fundació Puigvert, ampliant l’experiència en tècniques i procediments d’alta especialització.
A més, els equips mèdics podran participar com a observadors en intervencions quirúrgiques, col·laborar en cirurgies robòtiques i tècniques avançades o realitzar estades formatives per aprofundir en l’especialització.
Segons Althaia, aquesta aposta per la formació contínua contribuirà a reforçar l’expertesa dels professionals i a impulsar la innovació en la pràctica clínica.
Més de 10.000 consultes externes
L’any passat, el Servei d’Urologia d’Althaia va atendre 10.000 visites a consultes externes a l’Hospital Sant Joan de Déu i va realitzar més de 2.300 intervencions quirúrgiques, de les quals pràcticament 400 van ser relacionades amb malalties oncològiques i 116 van ser cirurgies de litiasis. El servei, a més, desplaça professionals als hospitals de Berga i de Puigcerdà per oferir atenció en l’àmbit de la urologia en aquests centres. L’any 2024 el va incorporar la cirurgia robòtica.
Cooperació en línia
L’acord entre Althaia i la Fundació Puigvert s’emmarca en una estratègia de cooperació en línia que promou el nou mapa sanitari del Departament de Salut, i contribueix al desplegament del projecte Cairos del Sistema de Salut de Catalunya. Aquest nou model aposta pel treball en xarxa entre institucions sanitàries per garantir la millor qualitat assistencial i l’equitat territorial i, a la vegada, compartir coneixement, recursos i experiències per impulsar la recerca i la innovació.
Aquest conveni complementa el ja existent entre Althaia i l’Hospital del Mar, també en l’àmbit de la urologia.
Segons Althaia, per tal d’apropar al màxim els serveis al territori, evitar desplaçaments a la ciutadania i optimitzar recursos, la institució manresana aposta pel treball en xarxa.
Això significa que, per una banda, la institució ofereix serveis especialitzats in situ al Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya. Per l’altra, la institució rep serveis d’alta complexitat d’hospitals terciaris o monogràfics, especialment de l’àrea metropolitana, fet que permet oferir una millor atenció i reforçar la continuïtat assistencial, a més d'incrementar la complexitat de les patologies ateses.
Fundació Puigvert
La Fundació Puigvert és un centre hospitalari universitari monogràfic d’excel·lència en Urologia, Nefrologia, Andrologia i Medicina Reproductiva que s’ha consolidat com un centre de referència nacional i internacional en el diagnòstic i tractament mèdic i quirúrgic de les patologies del sistema urinari i de l’aparell genital.
Amb un dels volums d’activitat especialitzada més elevats d’Europa, realitza anualment més de 6.000 cirurgies i més de 100.000 visites mèdiques. Destaca especialment pel seu alt nivell d’expertesa en cirurgia robòtica aplicada a la Urologia i en trasplantament renal, àmbits en què és capdavantera.
La Fundació combina l’assistència pública com a centre concertat del Departament de Salut, i l’activitat privada. Té una clara vocació acadèmica i científica, impulsant la recerca, la docència i la formació continuada per contribuir al progrés del coneixement mèdic i oferir una atenció integral, efectiva i humana al pacient.
