Els Tirallongues estrenaran la temporada d'actuacions a Manresa el Diumenge de Rams

La diada castellera tindrà lloc a les 12 del migdia a Sant Domènec amb els Minyons de Terrassa, els Xics de Granollers i els Castellers de Caldes de Montbui com a colles convidades

La intenció dels manresans és portar a plaça tres construccions de la gamma de set i mig amb la idea de consolidar aquests castells per, a la primavera, encarar els reptes més ambiciosos

Els Tirallongues en la pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme per la Festa de la Llum / Arxiu/Mireia Arso

Regió7/G.C.

Manresa

La colla castellera Tirallongues de Manresa celebra aquest diumenge 29 de març la tradicional Diada de Rams, una cita que marca l'inici de les grans actuacions de la temporada a la capital del Bages. L'esdeveniment començarà a les 12 del migdia a la plaça de Sant Domènec.

Després de les bones sensacions obtingudes en les primeres sortides de l'any a Muntanyola i Cerdanyola fa unes setmanes, els Tirallongues arriben a la seva plaça amb ganes de fer un pas endavant. La intenció tècnica de la colla manresana és consolidar els castells de set pisos i mig i iniciar una progressió ascendet per poder encarar reptes més ambiciosos de cara a la primavera.

Els Tirallongues compartiran plaça amb tres colles més d'alt nivell: els Minyons de Terrassa, una de les colles capdavanteres del món casteller; els Xics de Granollers, una formació històrica amb una gran solvència; i els Castellers de Caldes de Montbui, una colla en ple creixement que tanca un quadrat de garanties.

