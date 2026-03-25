Els Tirallongues estrenaran la temporada d'actuacions a Manresa el Diumenge de Rams
La diada castellera tindrà lloc a les 12 del migdia a Sant Domènec amb els Minyons de Terrassa, els Xics de Granollers i els Castellers de Caldes de Montbui com a colles convidades
La intenció dels manresans és portar a plaça tres construccions de la gamma de set i mig amb la idea de consolidar aquests castells per, a la primavera, encarar els reptes més ambiciosos
Regió7/G.C.
La colla castellera Tirallongues de Manresa celebra aquest diumenge 29 de març la tradicional Diada de Rams, una cita que marca l'inici de les grans actuacions de la temporada a la capital del Bages. L'esdeveniment començarà a les 12 del migdia a la plaça de Sant Domènec.
Després de les bones sensacions obtingudes en les primeres sortides de l'any a Muntanyola i Cerdanyola fa unes setmanes, els Tirallongues arriben a la seva plaça amb ganes de fer un pas endavant. La intenció tècnica de la colla manresana és consolidar els castells de set pisos i mig i iniciar una progressió ascendet per poder encarar reptes més ambiciosos de cara a la primavera.
Els Tirallongues compartiran plaça amb tres colles més d'alt nivell: els Minyons de Terrassa, una de les colles capdavanteres del món casteller; els Xics de Granollers, una formació històrica amb una gran solvència; i els Castellers de Caldes de Montbui, una colla en ple creixement que tanca un quadrat de garanties.
