L’acusat de violar una noia i retenir-la durant 4 hores a la zona dels Trullols de Manresa va estar fugit dues setmanes abans de poder ser detingut
El judici es celebrarà aquest dijous a l’Audiència de Barcelona, i l’home s’enfronta a una pena de 17 anys de presó
L’acusat de violar una noia i retenir-la durant 4 hores a la zona dels Trullols de Manresa no va poder ser detingut fins 17 dies després dels fets. L’home, conegut ja de la policia per fets similars, va marxar de Manresa i va començar a preparar la seva fugida del país.
L’acusat, identificat per la víctima el mateix dia dels fets, el 12 de gener de 2025, no va poder ser detingut fins al 29 de gener. Els Mossos d'Esquadra el van poder detenir finalment a Terrassa, gràcies a la triangulació del senyal del seu telèfon mòbil, i a les trucades que va efectuar, algunes de les quals destinades a buscar-se una via d’escapatòria cap a la frontera.
Aquest home serà jutjat aquest dijous a la secció 3a de l'Audiència de Barcelona en un judici en el qual afrontarà una petició de condemna de 17 anys de presó, per un cas del qual ja en va informar Regió7 la setmana passada. Tant la fiscalia com l’acusació particular li imputen un delicte d'agressió sexual amb penetració, un altre de detenció il·legal, i un delicte lleu de lesions, i demanen per a l'acusat 12 anys de presó pel primer, 5 pel segon i multa pel tercer.
Segons l'escrit d'acusacions de la fiscalia, els fets van passar a la sortida d'una discoteca dels Trullols, prop de les 4 de la matinada del 12 de gener de 2025. L'acusat va apropar-se a la víctima i, fent-se passar per policia, va aconseguir que aquesta l'acompanyés fins a una zona d'horts sense il·luminar en direcció al camí dels Tovots. Un cop lluny de la discoteca, i a les fosques, el processat es va llençar al damunt de la noia, i va començar a agredir-la i despullar-la. Més endavant, la va portar a una barraca, on va tornar a colpejar-la, a magrejar-la i la va penetrar oralment, sense arribar a ejacular. La va retenir allà dins durant 4 hores, mostrant-se agressiu unes vegades i tranquil en altres. Li deia a la noia que no escaparia perquè anava descalça, però prop de les 9.45 hores del matí la víctima va sentir passos a l'exterior, va sortir i va demanar ajuda.
L’acusació particular argumenta que l’acusat ja havia actuat segons aquest modus operandi en anteriors agressions sexuals.
Per la seva banda, la defensa demana la lliure absolució del seu representat.
Tenint en compte que l'acusat es troba en presó preventiva per una altra causa, i que és ciutadà estranger, la fiscalia i l’acusació particular també demanen que el tribunal acordi substituir la pena de presó, si es dicta, per l'expulsió del territori nacional i la prohibició de tornar-hi durant 10 anys.
