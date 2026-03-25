L'ascensor de la plaça Major de Manresa ja va des d'ahir, un cop resolta l'avaria que l'ha deixat inoperant quatre dies
L'Ajuntament ha comunicat aquest dimecres que l'elevador torna a fer viatges des de dimarts a mig matí
Regió7 va informar divendres que la instal·lació no funcionava, la qual cosa passa massa sovint
L'ascensor que permet fer viatges entre el carrer de Santa Llúcia i la plaça Major de Manresa salvant el desnivell de dotze metres que els separa torna funcionar des d'aquest dimarts a mig matí, tal com ha informat l'Ajuntament aquest dimecres. Una (nova) avaria ha estat la causa que l'elevador hagi estat aturat durant quatre dies des de divendres passat al matí, quan aquest diari va explicar que no anava i que s'havien penjat cartells amb el missatge "No funciona" a les dues bandes d'on s'agafa per informar-ne.
Com va constatar aleshores Regió7, no era la primera vegada que la instal·lació quedava inoperant. Sovint és per les bretolades que pateixen els comandaments que hi ha a l'interior, com va passar a començament d'aquest mes. El dia 5 aquest diari va explicar que feia una setmana que havien foradat la placa dels comandaments on es veu la planta on està aturat l'ascensor, que deixava veure els cables que hi ha a l'interior, amb el perill que això suposava. En aquesta ocasió, l'ascensor va continuar funcionant.
El novembre del 2025 van fer malbé el pany de clau que hi ha als comandaments, que ja havien espatllat anteriorment i havien canviat. Dissabte de fa dues setmanes no va funcionar durant una estona. En aquest cas no van posar cap cartell per avisar i només van tancar l'accés a la banda de la plaça Major, mentre que per la del carrer de Santa Llúcia molta gent va haver de deduir que no funcionava, després d'esperar-se una estona i de comprovar que no baixava.
Esperada i celebrada
Aquesta infraestructura va ser molt esperada pel veïnat del sector i molt celebrada, quan es va estrenar, el 20 d'abril del 2018, però, tenint en compte els problemes que hi ha tot sovint, potser caldria que l'Ajuntament estudiés l'opció d'instal·lar-hi algun sistema de control per dissuadir els brètols de fer malbé una instal·lació que cada vegada que s'ha de reparar s'endú diners de les butxaques dels contribuents. Segons va facilitar el consistori pocs mesos després d'entrar en funcionament, cada dia el fan servir prop d'un miler de persones.
