Manresa i Moià ampliaran l'oferta de cicles formatius el curs vinent
L'institut Guillem Catà tindrà un nou grup de Cures Auxiliars d'Infermeria i oferirà Documentació Sanitària, i Moià estrenarà un cicle bàsic
El curs vinent s’incrementarà l’oferta de cicles formatius a Manresa i a Moià. Ho va anunciar aquest dimarts la directora general de Formació al Llarg de la Vida del Departament d’Educació i Formació Professional, Gemma Verdés, durant una visita a la Fira de l’Estudiant.
Verdés va destacar la importància d’aquests certamens de proximitat. La van acompanyar l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i la consellera de Joventut del Consell Comarcal del Bages, Sílvia Tardà, i la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya central, Saray Gómez.
Verdés va assegurar que l’interès del departament és tenir oferta formativa arreu del territori i que lligui amb les necessitats dels teixits productius de cada zona «perquè els joves puguin ser persones ben formades i no marxin sinó que aportin riquesa». Per això la planificació que fa el departament, va explicar, està enfocada a detectar les necessitats de cada territori.
En aquest sentit, el curs vinent s’ampliarà a Manresa el cicle formatiu de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria que ofereix l’institut Guillem Catà. També al Catà es posarà en marxa un nou cicle de grau superior de Documentació Sanitària per «donar resposta a necessitats dels centres sanitaris». UManresa completa la nova oferta de cicles de grau superior amb Transport i Logística.
Projecte innovador al Moianès
Al Moianès, Educació i Formació Professional posarà en marxa un projecte innovador. Es tracta d’un cicle de formació bàsica. «Ens permet agafar els alumnes als 15 anys, abans del que acabarien l’ESO, per intentar derivar-los cap a una família professional. És una aposta que fins ara a Catalunya no s’ha desplegat però hi creiem. És un repte tornar a motivar els alumnes».
Verdés també va destacar la importància de l’orientació als estudiants «abans i durant» la seva formació. «Els nostres alumnes cada cop són més diversos i necessiten acompanyament. Per això hi ha l’aposta d’anar desplegat la figura de l’orientador als centres de formació professional i també als de formació de persones adultes, que igualment fan una gran feina».
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va destacar la importància de poder mostrar «tot el que podem fer a la ciutat i a la comarca en matèria de formació».
Per la seva part la consellera Tardà va remarcar que en espais com la fira els joves «poden decidir el seu futur, i evidentment també està en joc el futur de la nostra comarca». Tardà va destacar la col·laboració institucional a l’hora d’organitzar el certamen. Hi intervenen el Consell Comarcal del Bages, el Consell Comarcal del Moianès, l’Ajuntament de Manresa, la Fundació Lacetània i els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya central.
