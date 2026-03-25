Manresa reflexionarà sobre la pau en temps de guerres
La Xarxa de Manresa convoca aquest dissabte una taula rodona interreligiosa a la sala d'actes del Casino
Tindrà lloc a la tarda i l'entrada és oberta a tothom qui hi vulgui participar, presencialment o bé en línia
Regió7/G.C.
Manresa acollirà aquest dissabte 28 de març la taula rodona interreligiosa amb l'enunciat La Pau: del cor al món, un espai obert a la ciutadania per reflexionar sobre la pau en un context internacional marcat pels conflictes i per la polarització creixents. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Centre Cultural el Casino, de 2/4 de 7 de la tarda a les 8 del vespre i també es podrà seguir en línia per Zoom. L’entrada és lliure.
L'accés a la sessió en línia es podrà fer a través d'aquest enllaç.
Organitzada per la Xarxa de Manresa, la trobada reunirà representants de diverses tradicions religioses, espirituals i de diferents conviccions per compartir mirades i experiències al voltant de la pau, la convivència i la dignitat humana.
L'ètica de la pau
En un moment en què els conflictes internacionals i les tensions socials alimenten la deshumanització i el llenguatge de l’odi, la iniciativa proposa un espai de diàleg i d'escolta activa. La taula rodona vol anar més enllà de l’anàlisi geopolítica per posar el focus en la dimensió personal i l'ètica de la pau.
“La pau no és només un objectiu polític, sinó un procés que comença en el cor de les persones i es construeix a través de les paraules, les actituds i la manera com ens relacionem amb els altres”, assenyala l’organització. Remarca que l’activitat està adreçada al públic general i que vol fomentar la reflexió compartida, el respecte a la diversitat i la recerca de camins comuns que contribueixin a una societat més cohesionada i justa.
