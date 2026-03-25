Quinze parròquies de Manresa i una de Sant Joan acolliran la benedicció del Diumenge de Rams
A les 9 del vespre sortirà de la basílica de la Seu la Processó del Silenci, que farà un recorregut per nucli antic
Setze parròquies, quinze de les quals de Manresa i una de Sant Joan de Vilatorrada, celebraran aquest cap de setmana la tradicional benedicció del Diumenge de Rams, una de les cites més assenyalades de la Pasqua per als cristians. Aquesta festa recorda l'entrada de Jesucrist a Jerusalem amb els seus deixebles. Se celebra set dies abans de la Pasqua de Resurrecció i es considera l'inici de la Setmana Santa. És tradició beneir palmes, palmons i branques de llorer o olivera en esglésies i places.
Els horaris
A Manresa, aquest 29 de març hi haurà la benedicció del Diumenge de Rams a l'església de la Sagrada Família (bilingüe), a 2/4 d'11 del matí; a 3/4 d'11 es farà a la Seu; a les 11, a Crist Rei, a la Mare de Déu de l'Esperança, a Santa Maria de Valldaura (Mercè) i a la Mare de Déu del Roser; a 3/4 de 2 del migdia, a la Mare de Déu del Carme i a Sant Pare Apòstol; a les 12, a la parròquia de Montserrat (Balconada), a la de Salelles, a la de Sant Joan de Vilatorrada i a la Cova de Sant Ignasi; a 1/4 d'1 del migdia, a la parròquia de Sant Josep; a 2/4 d'1 del migdia, a Santa Clara, i a la 1 del migdia, a Viladordis i a Joncadella. En el cas de la Seu, el dia abans, el dissabte 28 de març, hi haurà la Celebració Comuntària del Perdó, a les 6 de la tarda.
Diumenge, a les 9 del vespre, es farà la sortida de la Processó del Silenci des de la basílica de la Seu, amb l'Associació Reparadora de Pius IXè-Cos de Portants del Sant Crist, la Congregació de la Verge dels Dolors i els Armats de Manresa.
El recorregut serà el següent:
- Baixada de la Seu
- Carrer de Vallfonollosa
- Plaça d'en Creus
- Plaça de la Reforma
- Passeig de la Republica
- Carrer de Talamanca
- Carrer de Vilanova
- Plana de l'Om
- Carrer d'Urgell
- Plaça Clavé
- Carrer de Sant Domènec
- Plaça de Fius i Palà
- Carrer del Born
- Passeig de la Republica
- Plaça de la Reforma
- Plaça d'en Creus
- Carrer de Vallfonollosa
- Baixada de la Seu (final)
