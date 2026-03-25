Sacs de plàstic es desfan i van a parar al riu a l’Anella Verda de Manresa

Les imatges captades fa un any i ara per un amant de la natura mostren l'evolució de l’abocament il·legal

Les imatges de l'abocament il·legal amb gairebé un any de diferència

Les imatges de l'abocament il·legal amb gairebé un any de diferència / Toni Navarro

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Més preocupació sobre l’itinerari de natura “M5 – Els cingles del Llobregat” de l’Anella Verda de Manresa. Un veí que hi passa sovint ha lamentat que un abocament il·legal de runa en sacs de plàstic hagi acabat amb els sacs desfets i el plàstic al riu, amb les pluges i el pas del temps.

Els sacs desfets

Els sacs desfets / Toni Navarro

L’abocament es va fer al costat de la Font del Soroll, que es troba prop de la casa de les Hortes, que queda a la riba dreta del riu Llobregat sota Viladordis, entre el riu i el canal anomenat de la Mina que condueix l’aigua a la central hidroelèctrica de la CAME o de Les Marcetes. Pertany al municipi de Manresa. L’itinerari de natura “M-5 – Els cingles del Llobregat” de l’Anella Verda de Manresa porta a visitar aquesta font fent una curta derivació des de la casa de les Hortes.

Abans i després

Assegura que va alertar de l’abocament diverses vegades, però el que ha passat és que en comptes de retirar-lo, amb el pas del temps, els sacs s’han anat desfent i, amb les pluges, de ben segur que han acabat o acabaran anant a parar al riu, que es troba una mica més avall.

La imatge de fa un any

La imatge de fa un any / Toni Navarro

Una fotografia presa quan es va produir l’abocament i una altra després de gairebé un any mostren com el plàstic dels sacs ha anat desapareixent per l’acció dels elements.

Fotografia captada recentment

Fotografia captada recentment / Toni Navarro

