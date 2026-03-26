Detenen quatre lladres després d'una persecució en cotxe i a peu per Manresa

Els acusats sortien d'intentar robar un pis quan van ser vistos per Mossos de paisà

Kit de robatoris que duien els detinguts din del vehicle / Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han posat aquest dijous a disposició judicial a 4 homes, d'entre 41 i 52 anys, acusats d'intentar robar en un pis de Manresa. Però alguns d'ells han entrat amb càrrecs addicionals, com resistència i desobediència a l'autoritat i conducció temerària.

El passat dimarts, uns agents de paisà van observar un individu en una actitud sospitosa al carrer Cintaires de Manresa. Estava muntant vigilància, i efectivament, al cap d'una estona, altres tres persones van sortir d'un edifici i van marxar corrents amb un cotxe. Va ser aleshores quan els Mossos van pujar al seu vehicle i van perseguir els 4 homes. Van fer senyals demanant que s'aturessin, però l'únic que van aconseguir és que els fugitius acceleressin i circulessin pel centre de la ciutat saltant-se semàfors i senyalitzacions, posant en risc als altres conductors i als vianants.

A la plaça Prat de la Riba, entre una patrulla logotipada dels Mossos i el cotxe de paisà van aconseguir bloquejar el vehicle dels fugitius, però això no va acabar amb la persecució. Dos dels ocupants van poder ser detinguts a l'acte, però els altres dos, que estaven a la banda contrària del cotxe, van sortir corrents. Això va iniciar una persecució a peu, que va acabar amb la intervenció d'un mosso fora de servei que va veure els fets i que va anar a ajudar els seus companys, que van poder aturar els altres dos homes.

Aquests dos darrers, a més de la imputació per robatori amb força en grau de temptativa que s'aplica als tots 4, també se'ls acusa de resistència i desobediència a l'autoritat. I al conductor, un altre delicte de conducció temerària.

A dins del cotxe dels lladres, els agents hi van trobar un kit complet de robatoris: un inhibidor de freqüències, radiografies, tornavisos, guants i potes de cabra.

