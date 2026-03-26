Els menors de Manresa desapareguts Orrit Pires són recordats a l’acte institucional de la Generalitat
La commemoració es va fer amb la presència de familiars i s’ha centrat en el record i el procés de dol
La misteriosa desaparició fa 37 anys dels germans manresans Orrit, l’Isidre de 5 anys i la Dolors, de 17 anys, va ser present ahir a l’acte institucional en record de les persones desaparegudes organitzat per la Generalitat de Catalunya.
Familiars de l’Isidre i la Dolors i la Cofundadora i presidenta de l’Associació de Familiars de Desapareguts i Desaparegudes (Afades), Mari Carme Orrit Pires, van participar a la sala d’actes del Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat en la commemoració, durant la qual es va presentar “Objectes trobats”, una peça escènica creada a partir de testimonis reals de familiars de persones desaparegudes.
Es tracta d’una obra sobre l’amor quan l’absència és el que queda, dirigida per Queralt Riera i interpretada per Nausicaa Bonnín, Júlia Truyol i Annabel Castán.
Després hi va haver un col·loqui amb la participació de les famílies i la consellera del Departament d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon Gil. L’acte també va comptar amb la presència del surienc Miquel Esquius i Miquel, comissari en cap del Cos de Mossos d'Esquadra.
Entre els participants hi havia el periodista Paco Lobatón, de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas (QSD Global).
Acompanyar els familiars
La Generalitat de Catalunya, compromesa amb l’abordatge de la desaparició de persones sense causa aparent i amb l’acompanyament als seus familiars i persones properes, va organitzar el 6è acte institucional del Dia de les persones desaparegudes sense causa aparent el dia 25 de març.
Aquest acte es porta a terme en compliment de la moció aprovada l’any 2019 al Parlament de Catalunya, amb el suport de tots els grups parlamentaris, sobre la millora en la gestió de la desaparició de persones i del suport als familiars. Vol esdevenir un espai d’acompanyament i reconeixement a les famílies i als professionals dedicats a aquesta qüestió.
La desaparició de l’Isidre i la Dolors de l’hospital Sant Joan de Déu l’any 1988 ha esdevingut un dels casos paradigmàtics d'absència sense causa aparent. Una desaparició davant la qual ni la policia ni la judicatura ni l’Administració han complert l’expedient fins ara. Tard i malament s’han fet coses que no han donat resultat, segurament perquè anaven molt tard i no s’havien fet bé quan tocava. El cas ha esdevingut un autèntic forat negre que continua coent.
