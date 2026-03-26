Una feina d'alçada, a Manresa
Un camió grua de grans dimensions comença a desmuntar la primera de les tres grues d'obra de la Fàbrica Nova
Una feina d'alçada i a molta alçada. Literal. És el que es pot contemplar entorn de la Fàbrica Nova de Manresa, on aquest dijus un camió grua de grans dimensions ha començat els treballs per desmuntar la primera de les tres grua d’obra que hi ha al voltant de la nau industrial.
És la que hi ha al sector sud, el que dona a les piscines municipals. El camió grua s’ha instal·lat a l’aparcament que hi ha en aquesta zona. Prèviament, ha sigut necessari buidar de cotxes la zona i prohibir l’aparcament durant els pròxims dies.
Hi ha operaris a peu de terra però també a la grua mateixa. D’aquí allò de la feina d’alçada.
Els treballs de rehabilitació i consolidació de la nau de la Fàbrica Nova van començar el novembre del 2024. Es van instal·lar tres grues d’obra. Una a prop de la torre nord, a prop de la carretera del Pont de Vilomara; una altra a l’avinguda Bertrand i Serra i la que s’ha començat a desmuntar. Això és senyal que els treballs comencen a arribar a la seva fi.
La previsió inicial era acaba els treballs a principis d’aquest any. Al ple municipal de l'Ajuntament de Manresa del passat febrer, però, es va prorrogar el termini. Un cop enllestida la coberta i pràcticament del tot les façanes, s’està treballant en la col·locació de les finestres. Fàbrica Nova quedarà, així, protegida.
També s’estan duent a terme treballs d’urbanització de la vorera que dona a l’avinguda Bertrand i Serra per enretirar les tanques que envolten el recinte un cop s’acabin del tot les obres. Les altres dues grues d’obra s’enretiraran els pròxims dies.
La nau industrial s'ha de convertir en un pol de coneixement impulsat per l'Ajuntament i la Universitat Politècnia de Catalunya. El pròxim pas serà l'adjudicació del projecte que ha de proposar què i com fer l'interior del recinte per omplir-lo de contingut.
